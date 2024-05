Rijedak potez hrvatskih meteorologa: Podignuli upozorenje za opasno grmljavinsko nevrijeme

Stupanj upozorenja za grmljavinsko nevrijeme ovog utorka podignut je u dijelu Hrvatske na narančasto, objavio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) ovog utorka nakon održanih konzultacija, a to se rijetko događa. DHMZ je i ranije najavio kako će u utorak biti ''potencijalno opasno'' pa je proglašen žuti meteoalarm, no zbog nešto nestabilnije fronte to je upozorenje u središnjoj Hrvatskoj te u Slavoniji podignuto na – opasno.

Što se tiče samog vremena, DHMZ je već ranije najavio osobito nestabilno vrijeme danas i sutra. ''Djelomice sunčano i nestabilno. Lokalni pljuskovi uglavnom popodne, češći u unutrašnjosti, mogu biti i izraženiji, navečer i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i istočni, na Jadranu i jugozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27°C'', najavljeno je za ovaj ponedjeljak.

Za sutra se najavljuje još nestabilnije, a blago i hladnije vrijeme. ''Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice kiša, lokalno i jaki pljuskovima praćeni grmljavinom. Vjetar ponegdje umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu jako jugo, poslijepodne i umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura od 13 do 17, na obali i otocima od 16 do 21°C. Najviša dnevna uglavnom između 20 i 25°C'', prognozira DHMZ.

Međutim, nije jedino Hrvatska na udaru nevremena. Prema Estofexu, veći dio Europe mogao bi doživjeti oluju, a razina prijetnje podignuta je na 2 od moguće 3 u centralnoj Italiji, gdje bi mogla pasti obilna kiša te tuča, a najavljuju se i tornada. U ostatku Europe razina prijetnje je na 1. Dok se većinom svugdje očekuje obilna kiša, upozorenje je za Hrvatsku, kao i okolne države, izdano i zbog moguće tuče te jakog vjetra.

– Mjestimično do raširene grmljavinske oluje predviđaju se u većem dijelu Europe tijekom prognoziranog razdoblja. Velik dio aktivnosti bit će vezan uz područje preko Iberije/Francuske i njezino prednje krilo, kao i bazen nižih visina koji se protežu od Francuske do Poljske i dalje u Rusiju. U većini Skandinavije neće biti oluja zbog suhog zraka u nižim slojevima troposfere. Predviđena je veća mogućnost oluja na prednjem boku doline, gdje se predviđa jače strujanje srednje troposfere – objašnjavaju meteorolozi Estofexa.

