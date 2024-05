Zbog ova dva pitanja Ivan je ostao bez 15.000 eura! Znate li odgovore na njih?

Natjecatelj kviza ''Joker'', 29-godišnji Ivan Livančić iz Zagreba, kući je otišao praznih ruku. Iako je i dosegnuo najviši iznos, 15.000 eura, netočni odgovori na posljednja dva pitanja skupo su ga koštali, pa je tako kviz završio bez osvojene novčane nagrade.

Odlično je krenuo na prvom pitanju koje je glasilo: U kojem popularnom sastavu je karijeru započela Vlatka Pokos pjesmom 'Na modrom nebu iznad Zagreba'? A) Prljavo kazalište B) Parni valjak C) Divlje jagode D) Srebrna krila Ivan je, bez puno razmišljanja, znao da je točan odgovor D) Srebrna krila.

VEZANI ČLANCI:

Najveći gaf dogodio mu se na petom pitanju kada je u pomoć pozvao superjokera, svog prijatelja Marka koji će mu ujedno biti i kum na vjenčanju. Međutim, vrijeme za zaključavanje odgovora je iscurilo, pa se prema pravilima kviza računalo da je netočno odgovorio i ostao je bez još tri jokera. Nadia Comaneci je prva gimnastičarka koja je osvojila desetku za svoj nastup. Na kojoj spravi je to ostvarila? A) krugovima B) dvovisinskom razboju C) ručama D) konju glasilo je pitanje, a točan odgovor nalazio se iza odgovora B) dvovisinskom razboju.

FOTO/VIDEO Totalna ludnica na zagrebačkom Trgu! Fanovi dočekali Baby Lasagnu u apsolutnoj euforiji

Posljednja dva pitanja preokrenula su mu igru. Na pretposljednjem pitanju imao je 15.000 eura, no netočnim odgovorom pao je tri ljestvice niže – na 1.000 eura. Tko od sljedećih slavnih ljudi nije pokopan u Veneciji? A) Tizian B) Marin Držić C) Igor Stravinski D) Botticelli glasilo je pitanje na koje je u pomoć ponovno pozvao pratnju, prijatelja Marka. Zaključao je odgovor A, no točan odgovor bio je D) Botticelli.

Ivan se nije dao smesti, pa je odlučio riskirati i odgovoriti na posljednje pitanje: Kojim životinjama je 1894. Thomas Edison navukao rukavice i stavio ih u ring kako bi snimao njihove boksačke mečeve? A) mačkama B) klokanima C) psima D) zečevima Na žalost odgovorio je netočno B, a točan je odgovor A) mačkama, te je s 1.000 eura pao na 0.

VIDEO Nina Badrić u vjeri je našla svoj oslonac: 'Kažem sebi - jednostavno bez Boga niti preko ceste'