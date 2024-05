FOTO Vila Vedrana Ćorluke i Franke Batelić vrijedi više od 2 milijuna eura, a u susjedstvu im svi zavide

Bivši nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka i njegova bolja polovica supruga Franka Batelić godine 2020. uselili su se u svoj novi dom, luksuznu vilu čija se vrijednost procjenjuje na oko dva milijuna eura, svako toliko na Instagramu s obožavateljima podijele kutak luksuznog doma o kojima drugi zapravo mogu samo sanjati.

Svojevremeno je pjevačica Franka Batelić, inače majka dvoje djece sinčića Viktora i kćerkice Grete na Instagram pričama objavila tip videa "get ready with me" koji je snimila u njihovoj modernoj kupaonici, a tim je videom zapravo oduševila mnoge. Najviše je pažnje privukla njihova luksuzna kada, bijela, zaglađenih rubova, te slavina u crnoj boji. Franka je na Instagramu dosad objavila nekoliko fotografija iz različitih kutova prostrane kupaonice.

Pjevačica je jednom prilikom dala uvid i u neutralne stepenice i nesvakidašnje vaze pored koje je pozirala na jednoj svojoj fotografiji. Također je podijelila i dio velikog dnevnog boravka koji je uređen u neutralnim tonovima. Zidovi su obojeni u bijelu i bež boju. Srce dnevnog boravka čini veliki kamin, a pored njega se nalazi veliki kauč u sivoj boji. Zavjese su također u sivoj boji, dok podovima dominira svijetlo drvo. Njihov se dom proteže na više etaža, a zanimljivo jest i da je jednom objavom Franka otkrila da obitelj uživa i u kućnom kinu.

Kako su mediji u više navrata prenosili, njihova luksuzna vila je rad arhitekata Zorana Zidarića i Tomislava Ćurkovića, a bila je nominirana za nagradu Drago Galić, koja se dodjeljuje za najuspješnije godišnje ostvarenje na području stambene arhitekture. Lijepa pjevačica i nogometaš Vedran Ćorluka stanuju u centru Zagreba u luksuznoj vili koja je smještena iznad Britanca te se prostire na više od 1500 metara četvornih.

