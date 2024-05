Stanković je evidentno s razlogom postao ikona političkih i društvenih intervjua u Hrvatskoj

Nedjeljom u 2 // HRT 1 - četiri ruže

Točno tisuću. Toliko je epizoda kultne emisije "Nedjeljom u 2" emitirano od njezine premijere 8. listopada 2000. godine do danas. Jubilarna emisija prikazana je prošle nedjelje, i to s tjedan dana zakašnjenja, s obzirom na to da je 12. svibnja odgođena zbog povratka Baby Lasagne u Hrvatsku. Vrijedilo ju je pričekati jer je zaista odlično sumirala zadnje 24 godine rada Aleksandra Stankovića. Umjesto da je u studio doveo nekog gosta, Stanković se prisjetio svih onih najupečatljivijih u zadnja dva i pol desetljeća. Od Ive Sanadera kao prvog gosta, preko ekscesnog Milorada Dodika, Zorana Milanovića u mlađim danima sa sasvim drugačijom retorikom, kontroverzne Lepe Brene koja je ostala upisana u povijest emisije kao najgledanija gošća te ekscentričnog ispucavanja čepova članova sastava Let 3. Emisije su to koje su doslovno obilježile hrvatski medijski prostor, bez imalo pretjerivanja, a o njima se i dan danas govori.

Bilo je, vjerojatno, vrlo teško odabrati najbolje trenutke i sabrati ih, no zaista je odlično učinjen presjek svih ključnih gostiju koji je prikazao ne samo kako se razvijala jedna emisija, nego i cijelo naše društvo. Jer "Nedjeljom u 2" čini upravo to - iz tjedna u tjedan secira hrvatsko društvo i to do najsitnijih detalja. Zanimljivo je bilo vidjeti kako se za to vrijeme razvijao i Stanković koji je evidentno s razlogom postao ikona političkih i društvenih intervjua u Hrvatskoj. Uistinu, bilo je situacija kada mu nije bilo nimalo lako i malo tko bi htio biti u tim trenucima na njegovom mjestu, no uvijek bi zadržao hladnu glavu te odradio profesionalno razgovore s gostima. U ovoj se emisiji svih tih trenutka prisjetio na nešto drugačiji način, otkrio dosad nepoznate detalje, i to nimalo pretenciozno ili pretjerano, već veoma emotivno uz dozu nostalgije. U nešto drugačijoj verziji nego što smo navikli, bilo je pravo osvježenje čuti neka od osobnih prisjećanja Stankovića i njegovu perspektivu ove emisije koja istim tempom nastavlja i dalje osvajati medijski prostor.

Željko Marušić i gosti // TV Zapad - dvije ruže

"Nedjeljom u 2" svakako je najpoznatija emisija tog tipa, no nije jedina. Mnoge također postoje godinama, i to prvenstvo zahvaljujući nevjerojatnom entuzijazmu onih koji stoje iza njih. Jedna od njih se emitira iz studija Televizije Zapad pod nazivom "Željko Marušić i gosti". Radi se o lokalnoj televiziji iz Zaprešića, a sve emisije dostupne su i na istoimenom YouTube kanalu. Razgovore vodi Željko Marušić, dugogodišnji voditelj i urednik, a ujedno i iscjelitelj i svjetski putnik. Teme koje pokriva su izuzetno široke te se mnogi u njima mogu pronaći, od društvenih problema, zdravlja, turizma, politike, prometa… Razgovori su zanimljivi i poučni, a emitirano je već gotovo stotinu epizoda, što uistinu govori puno o trudu i entuzijazmu koji se u ovaj projekt ulaže.

Kumovi // Nova TV - jedna ruža

S više od 400 snimljenih epizoda, "Kumovi", koji se emitiraju u udarnom večernjem terminu na Novoj TV, postali su najduža hrvatska telenovela, odnosno druga najduža serija koja je emitirana. Riječ je o televizijskom žanru o kojemu mnogi baš i nemaju riječi hvale, ali ga zato mnogi i gledaju (pa makar to i ne priznali), što dokazuje i činjenica da su priče o zgodama i nezgodama iz Zaglava dočekale i četvrtu sezonu koja se emitira od travnja. Svakako treba pohvaliti to što toliko dugo drži pažnju gledatelja, a tko voli neka uživa. U svakom slučaju, bolje da se snimaju nove epizode uspješnih serija, nego da se plasira more repriza.

Skriveno u raju // RTL - tri ruže

Nešto sasvim novo i drugačije servirao je gledateljima RTL, na kojem se od prošlog tjedna može gledati slovenska hit serija "Skriveno u Raju". Snimana je u Istri, a prati zbivanja u jednom tamošnjem ljetnom kampu. Ljubavne zavrzlame, intrige i spletke, pomalo naivni, ali zapravo klasično sapuničarski zapleti zaključak su nakon prvog tjedna emitiranja, što znači da serija zapravo ima šanse osvojiti ljubitelje takvog sadržaja. Dodatan je plus vidjeti na televiziji neka nova lica i čuti slovenski jezik, što je uistinu neobičan novitet, ali i ugodno osvježenje.

