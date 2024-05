Hrvatski veleposlanik o nesreći u kojoj je poginuo iranski predsjednik: 'Postoje i razne teorije zavjere'

Od deve do mačke, postoji izreka u Iranu koja utjelovljuje razapetost te zemlje između prošlosti i sadašnjosti. Nekada i zemljopisno velika iranska, odnosno perzijska civilizacija, čiji je oris nalikovao dvogrboj devi, danas na karti izgleda kao skupljena mačka. Jedno oko te mačke je grad Tabriz. Upravo tamo je u nedjelju popodne pao helikopter koji je prevozio osmero ljudi, među kojima je bio i iranski predsjednik Ebrahim Raisi te ministar vanjskih poslova. Svi su poginuli. U Tabrizu, koji je najbliži mjestu stradanja, bit će sutra i pokopani, a onda će pogreb biti u svetom gradu, Mašadi, a proglašena je i petodnevna žalost.

Govori nam to hrvatski veleposlanik u Iranu Drago Štambuk, državi koja je od nedjelje poslijepodne do danas ujutro čekala službenu potvrdu vijesti o nesreći helikoptera i sudbini predsjednika.

- Situacija je prilično dramatična i neizvjesna. Izgubiti dva visoka dužnosnika u tako tragičnom događaju je ozbiljna stvar za bilo koju zemlju, a kamoli ne za ovu koja je u ozbiljnoj situaciji s obzirom na sukob u Gazi i općenito s obzirom na svjetsku situaciju. Svi suosjećaju s gubitkom, bez obzira na političke stavove i ideološke profile - kaže veleposlanik u toj državi gdje živi tek 10-ak Hrvata. Od nedjelje, kad je objavljena prva vijest da se nešto dogodilo s helikopterom u kojem je bio predsjednik, bilo je puno lažnih vijesti kroz koje su se morali probijati, i u komunikaciji s kolegama iz drugih veleposlanstava, da bi naposljetku bilo potvrđeno da letjelica zaista jest udarila u neki vrh.

VEZANI ČLANCI

- Problem je bilo vrlo ružno vrijeme, magla tako da mene podsjeća na tragediju američkog ministra trgovine Rona Browna kraj Dubrovnika - prisjeća se događaja iz 1996. godine.

- Postoje i razne teorije zavjere, u koje ne bi ulazio. Mohammad Javad Zarif, bivši ministar vanjskih poslova, optužio je SAD da su za tragediju zapravo krive sankcije. Riječ je o američkom helikopteru i problem su rezervni dijelovi. Snalaze se kako mogu, njihovi inženjeri pokušavaju nadoknaditi, ali očito to nije to - kaže Štambuk. No, unatoč svemu, situacija je stabilna.

- Vrhovni vođa Ali Khamenei sve kontrolira i drži u rukama. Već jučer je poslao poruku koja je djelovala kao da je izgleda znao što se dogodilo i rekao da će zemlja funkcionirati normalno, i da ljudi budu mirni. Na ulicama nema posebnih događanja iako su pred nekim zgradama u Teheranu postavljena vozila snaga sigurnosti - kaže.

Za 50 dana će biti izbori za novog predsjednika, zamjenici su već preuzeli dužnosti poginulih. No ovaj događaj ima i malo drugačiju, gotovo metafizičku komponentu, koja i jest jaka u kulturi Irana. Govori se da je sedmero poginulih bilo izgoreno do neprepoznatljivosti. Samo jedno tijelo nije - ono predsjednikovo.