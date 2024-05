Pilot Duje proletio kroz 12 pitanja u 'Jokeru' i osvojio 100 eura

Red točnih, red netočnih odgovora, ljubitelju kvizova i pripadniku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, Duji Voloderu (35), donijelo je u ''Jokeru'' 100 eura. Ovaj natjecatelj u kviz je došao uz podršku dugogodišnjeg prijatelja Jasmina. Točno je odgovorio na prva tri pitanja, ali je potrošio dva jokera na pitanje na koje je na kraju netočno odgovorio te ostao bez još tri jokera.

Kao što je i najavio, odlično mu je išlo sportsko pitanje Koliko reprezentacija će se natjecati u završnici svjetskog nogometnog prvenstva za muškarce 2026.? A) 24 B) 32 C) 48 D) 64 Znao je da se točan odgovor nalazi iza ponuđene opcije C) 48. A dobro je znanje pokazao i iz geografije: Koliko Hrvatska ima otoka, otočića i hridi na moru? A) 1244 B) 1355 C) 1466 D) 1577 glasilo je pitanje, a točan odgovor je A) 1244.

Supejokera, prijatelja Jasmina, pozvao je u pomoć na pitanju koje je sve u studiju nasmijalo: Richard Wagner i Franz Liszt bili su kolege, ali i rod. Kako je Liszt oslovljavao Richarda Wagnera? A) bratiću B) ujače C) zete D) šurjače. Zajedno su se odlučili za odgovor D) šurjače, no točan je bio C) zete.

Na zadnjem pitanju na ljestvici novčanih iznosa bio je na nuli. S obzirom na to da je ljubitelj letenja, upravo to zadnje pitanje koje mu se otvorilo, ga je oduševilo pa je komentirao: „Ipak neće biti 0 Frano, ipak će biti stotka!“. Pitanje je glasilo: Koji je automobil dobio ime po najboljem američkom borbenom zrakoplovu, modelu P-51 korištenom u 2. svjetskom ratu? A) Ford Mustang B) Chevrolet Camaro C) Pontiac Catalina D) Dodge Challenger. Odmah se nasmiješio i odgovorio da se radi o Mustangu, što je bilo i točno, te je točnim odgovorom na ovo pitanje, osvojio 100 eura. Posljednju epizodu kviza ''Joker'' ne propustite u ponedjeljak 20. svibnja od 18 sati na Novoj TV!

