Andrej Kramarić postao je otac drugi put, poznat je spol i ime bebe

Naš nogometaš Andrej Kramarić je postao otac drugi put! Kako piše tportal, Kramarić je danas bio u jednom zagrebačkom rodilištu uz suprugu Miju kada je donijela na svijet njihovo drugo dijete. Riječ je o djevojčici kojoj su dali ime Eva.

- Sve skupa, cijela priča, čudesno nešto. Prelijepo, nestvarno, stvarno za poželjeti i nešto što se rijetko događa u životu - rekao je Kramarić za tportal, no, zbog Eura, kaže, neće moći biti uz suprugu i bebu kad dođu kući. - Nažalost, neću biti uz njih. Ali što je, tu je. To je život nas nogometaša. Ali neće ni to trajati duže od sredine srpnja, pa ću se s velikim veseljem vratiti kući.

Da Supruga Mia i on čekaju svoje drugo dijete, potvrdio je nedavno na društvenoj mreži Instagram. Naime, Andrej je na Instagramu podijelio lijepu fotografiju supruge Mije i sina Viktora, a obožavatelji su uočili da je Zagrepčanka u drugom stanju. - Sretan - napisao je ponosni Kramarić uz fotografije.

VEZANI ČLANCI:

Bračni par Kramarić upoznao se u jednom zagrebačkom kvartu, a njihova ljubavna priča započela je 2017., godinu dana nakon njegova transfera u Hoffenheim. S obzirom na to da je Mia tada još studirala veterinu, vezu su održavali na daljinu, a nakon što je diplomirala, lijepa doktorica veterine preselila se u Heidelberg gdje su pronašli i zajednički dom.

FOTO/VIDEO Totalna ludnica na zagrebačkom Trgu! Fanovi dočekali Baby Lasagnu u apsolutnoj euforiji

U ožujku 2021. vjenčali su se u zagrebačkoj Starogradskoj vijećnici na Gornjem gradu, a iste godine u kolovozu na svijet je stigao njihov sinčić Viktor. Za crkveno vjenčanje Mia je odabrala bijelo, elegantno odijelo srpskog dizajnera Mihaila Anušića, koji stoji iza modnog brenda Mihano Momosa kojeg obožavaju sve poznate dame u regiji. Diplomirani ekonomist i nogometaš o svom privatnom životu ne voli pričati previše i puno je razgovorljiviji kada je riječ o njegovim nogometnim pothvatima, ali ipak je jednom prilikom otkrio kako je upoznao svoju odabranicu.

- Sretan sam i zadovoljan, zasad sve odlično funkcionira. Naše upoznavanje je jednostavna, ali duga priča. Ukratko, otprije su je poznavali svi moji prijatelji i naši se roditelji poznaju. Jedino je ja nisam prije vidio jer sam bio izvan Hrvatske. Slučajno sam naletio na nju, pitao sam najboljeg prijatelja tko je ta cura, a on mi se počeo smijati i nije mu bilo jasno kako je ne poznajem - rekao je Andrej jednom prilikom medijima. Podsjetimo, za ljubav između našeg nogometnog reprezentativca i njegove supruge Mije javnost je saznala nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji.

VIDEO Alen Vitasović zagrlio Baby Lasagnu na dočeku u Umagu