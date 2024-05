U polufinalu pobijedio ToMA, a u finale osim njega idu i: Alen Bičević, Marija Kolb i Antonija Dora Pleško

U polufinalnoj emisiji zabavnog hit showa 'Tvoje lice zvuči poznato' vidjeli smo osam fantastičnih nastupa koji su nedjeljnu večer ispunili pozitivnom energijom i zabavom, a doznali smo i imena četvero finalista. Prema ukupnom zbroju bodova iz svih emisija, titulama finalista okitili su se Alen Bičević, Tomislav Marić ToMa, Marija Kolb i Antonija Dora Pleško koji će se u velikoj završnici za samo tjedan dana natjecati za pobjedu, dok će ostali kandidati izvesti duete.

Polufinalnu emisiju u velikom stilu otvorio je Tomislav Marić ToMa koji je nevjerojatnom transformacijom u Josipu Lisac oduševio žiri i upisao svoju drugu pobjedu osmoj sezoni. „Čim si počeo pjevati, ja sam se ježio do kraja pjesme“, izjavio je Mario, a pohvalama se priključio i Goran poručivši: „Kad se pokušava imitirati osoba koja je toliko izražajna karakterno i glasovno, što je ustvari neodvojivo jer govorimo o jednoj od najvećih pjevačica s ovih prostora, vješto si izbjegao zamke u koje bi mnogi upali da se drže samo jednog dijela njezinog karaktera, boje glasa, pokreta... Sve što si izveo bilo je vrlo iskreno i decentno i ja ti na tome čestitam“.

Kao jedan jedini kralj rock 'n' rolla Elvis Presley nastupio je Luciano Plazibat s energičnim hitom 'A Little Less Conversation'. Iako je Mariji Kolb pripala transformacija u Cher, izvođačicu koju je Luciano najviše priželjkivao, njegov nastup u ulozi Elvisa užario je atmosferu u studiju i oduševio žiri. „Ti si sjajan. U tebi je toliko života i ljubavi prema svemu što radiš. Večeras si ovo izveo fenomenalno, ali ono što je najbitnije – ti si naš kralj plesa“, zaključila je Minea.

Dirljivom izvedbom pjesme 'Dvije zvjezdice' u ulozi Tajči, žiri je u prošla vremena vratio Alen Bičević. „Ti si fenomenalan i postavio si ovaj show na jednu novu razinu“, poručila je Minea, dok je Enis dodao: „Mene je isto vratilo u djetinjstvo jer smo tada slušali Tajči. Odsad ja ću slušati samo Alena Bičevića i nadam se da će ova mlada generacija djece koja dolazi slušati vas kandidate te da ćete tako vi obilježiti njihovo djetinjstvo, kao što je Tajči naše“.

U liku Jasmina Stavrosa s pjesmom 'Nemoj se udavati' pozornicom je zavladala Antonija Šola za koju je ova uloga bila posebno emotivna zbog prijateljstva s preminulim pjevačem. Prisjećajući se njihove suradnje, na probama je Antonija pustila suzu, a za svoj nastup imala je samo jednu želju: „Želim da bude dostojanstveno, šarmantno i lijepo“. Sudeći po reakcijama žirija i publike, želja joj se ostvarila, a Mario je zaključio: „Moram reći da je jako teško i jako nezahvalno dobiti imitaciju našeg dragog prijatelja Jasmina Stavrosa koji nažalost više nije s nama. Skinula si njegove pokrete i maska ti je fantastična, apsolutno kao da gledam Jasmina. Znam da je tebi bila najteža i najzahtjevnija transformacija dosad zato što si s njim bila jako dobra. Vidim po tebi da ti nije lako, no ja sam siguran da te Jasmin gleda s nekog boljeg mjesta i da ima onaj svoj široki osmjeh na usnama. Bravo Antonija“.

Nastup za pamćenje priredila je Antonia Dora Pleško koja je u polufinalu izvela fantastičnu imitaciju legendarne Édith Piaf s pjesmom 'Non, je ne regrette rien'. „Ti si nama donijela jednu legendu čija je, vjerujem, sva umjetnost proizašla iz njezine tuge, boli i stravično teškog života“, rekao je Goran, dok je Mario dodao: „Ovo je bilo paf! Inače Édith je poznata po jednom snažnom, emotivnom i izražajnom vokalu. Svaka njezina interpretacija bila je sirova i imala je jedan veliki intenzitet što je omogućavalo da publici prenese duboke i iskrene emocije, a ti si ih večeras uspjela prenijeti na nas. Bila si zaista maestralna u gotovo svakoj svojoj izvedbi, ali meni si večeras bila najbolja“.

U cipele svjetska ikone Cher na jedan dan ušla je Marija Kolb koja je žiriju i publici servirala megahit 'All or Nothing'. „Marija je digla atmosferu bolje nego Cher. Napravila si ludilo i samim time si nas inspirirala da se ovako lijepo osjećamo. Svaka ti čast“, poručio je Enis, dok se Minea prisjetila i vlastite transformacije u Cher u prvoj sezoni showa.

S pjesmom 'Lastavica' u Meri Cetinić transformirala se Mia Negovetić, a njezina izvedba također je sve u studiju laganim ritmovima vratila u prošlost. „Meri Cetinić ima tu jednu slatkoću u glasu, a ti si ipak malo premlada za ovakve pjesme jer se tada nisi ni rodila. Ono što je zanimljivo je da je Mari Cetinić sama pisala ovu pjesmu, a ti si mi bila sjajna i iskoristit ću ovu priliku da našoj Meri pošaljem jednu veliku pusu“, poručio je Mario.

Polufinalnu emisiju zatvorio je Faris Pinjo koji se nakon žestokog Bon Jovija s poletnom i lepršavom pjesmom 'Vidi Se Iz Aviona' transformirao u mladu pjevačicu Domenicu. „Meni je ovo bilo izuzetno zabavno, duhovito i kad povučem paralelu da smo u prošloj emisiji vidjeli tvoje rokersko srce, meni si sada bio fantastičan“, poručio je Goran, dok je Minea zaključila da polufinalna emisija nije mogla zabavnije završiti. Samo tjedan dana dijeli nas od velike završnice showa u kojoj će jedan od četvero finalista osvojiti titulu pobjednika osme sezone, stoga ne propustite finalne nastupe kandidata već iduću nedjelju na Novoj TV!

