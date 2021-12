Moćan styling za Mrletov alter ego u spotu za 'Hello, how low?' djelo je Marina Designa

Premijerno na portalu Vecernji.hr danas imate priliku poslušati pjesmu “Hello, how low?” koju izvode Mr.Lee & IvaneSky feat. DJ Demian. U ovoj pjesmi sudjeluje DJ Demian, alter ego Damira Martinovića Mrleta, kojem je styling za ovu pjesmu osmislila modna dizajnerica Marina Šimić Obradović koja stoji iza modnog brenda Marina Design.

Kako se rodila ova zanimljiva suradnja i kako je nastao styling DJ Demiana koji u spotu nosi bijelu bundu ispod koje je mrežasta bijela majica i tajice i sve je upotpunjeno krznenim čizmama, ispričala nam je dizajnerica iz Makarske. – Velika sam obožavateljica Leta 3 i kod njih poštujem i cijenim što svemu pristupaju sistematski i sve što rade obuhvate kao cjelinu. Interesantna mi je i njihova suradnja s hrvatskim dizajnerima jer vidim to kao sinergiju kreativaca. Igrom slučaja ovog ljeta sam bila na njihova dva koncerta, u Šibeniku i Makarskoj, i došli smo u kontakt poslije koncerta kada sam im čestitala na svemu i u razgovoru sam spomenula kako mi je zanimljiva njihova suradnja s dizajnerima te kako bi mi bilo zadovoljstvo sudjelovati u nekom njihovu projektu – kaže nam Marina i dodaje kako joj se uskoro javio Damir Martinović Mrle sa željom da osmisli styling za DJ Demiana i kroz razgovor su došli do modne ideje u čijem je središtu bila bijela bunda.

– Dalje sam razradila taj styling koji je trebao izgledati moćno i seksepilno, ispod bunde su mrežasta majica, guste tajice i krznene čizme. Htjeli smo ići malo na taj futuristički i avangardniji moment, a da opet bude u skladu s dosadašnjom formom DJ Demiana. Taj outfit je DJ Demian iskoristio za spot za pjesmu “Hello, how low?”, a u tu modnu priču uklopile su se i ŠČ čarape koje je Mrle dizajnirao – ispričala nam je Marina i dodala kako joj bilo zadovoljstvo u ovo depresivno vrijeme koje loše utječe na stvaralaštvo surađivati s Mrletom koji je inovativan i nastoji održati zdravu energiju u ova vremena.

Mrle nam je objasnio kako DJ Demian stremi tome da napravi što više elektroničke glazbe u budućnosti, da počne i nastupati kao DJ, nosi ŠČ čarape i pije ŠČ pivo i da Marina Design doda neki novi modni element tako da DJ Demian uvijek izgleda svježe i novo te u skladu s vremenom i ispred vremena. – Cijela priča nastala je kada sam upoznao Marinu i rekao joj kako je DJ Demian u ljetnim košuljicama i hlačicama i čarapicama s inicijalima ŠČ i on neće moći izdržati zimu polugol i zamolio sam je da mi napravi outfit i bundu za zimu, a poslije i za cijeli styling u kojem se pojavljuje u spotu – kaže Mrle. Dodao je još kako oduvijek njeguje strast prema malo drugačijoj eksperimentalnoj glazbi i to traje još od vremena prije grupe Let 3, kada je bio član Termita te je paralelno počeo raditi projekt Strukturne ptice, a ta potreba za takvim projektima doživjela je ekspanziju kada je počeo raditi s Ivankom Mazurkijević glazbu za predstave i filmove što je uključivalo dosta elektronike.

– Sve više i više sam se počeo baviti elektronikom i onda sam u jednom trenutku zamislio da bih bio nekakav DJ, ali nije mi se svidjela ideja da uzimam tuđe ploče i radim DJ setove, nego sam odlučio raditi svoju glazbu u kojoj je glavni lik DJ Demian. To je primijetila IT slovenska tvrtka Medius i zamolili su me za suradnju. Predložio sam da uzmu moju glazbu od vremena Termita do danas i da sve višekanalno posložimo u kompjutore i da umjetnoj inteligenciji omogućimo da nauči moju emociju i kad to savlada, moći će raditi pjesme onako kako bih ja to radio, s tim da sam ja u to uključen kao dirigent. Zasad smo napravili film koji sredinom prosinca ide u Dubai na EXPO gdje će se prezentirati ideja i poslije bi se iz te ideje stvorio program koji bi koristio svim glazbenicima – otkrio nam je Mrle novosti.