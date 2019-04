Mladu pjevačicu na festivalu gađali limunom, evo s čime je to povezano

Ariana Grande na ovogodišnjoj Coachelli postavila je rekord kao najmlađi headliner ovog festivala te kao četvrta žena sveukupno.

No, jedan manji incident zahvaljujući fanu i društvenim mrežama ipak nije prošao nezapaženo. Skakućući po pozornici, iz publike je bačen limun na pjevačicu koji joj se odbio od prsa. Pjevačica ga je samo pogledala i bez stanke nastavila s nastupom.

ARIANA SWEETIE IM SO SORRY ABOUT THAT LEMON BUT... I CANT BELIEVE CHRIS AND I SAW THIS RIGHT IN FRONT OF US JSKSJW pic.twitter.com/SoJvdEwQjn