Mladom glumcu smiješi se Oscar: Elvis Presley postao mi je opsesija, a nakon svega sam završio u bolnici

Mladi glumac Austin Butler (30) sve do ove godine široj je javnosti bio najpoznatiji po ulogama u dječjim filmovima, a ljubitelji filma znali su ga i kao Texa Watsona iz Tarantinova djela "Bilo jednom... u Hollywoodu". No, od lipnja ove godine Austin je postao jedan od najtraženijih glumaca današnjice i jedan od najizglednijih kandidata za nagradu Oscar za najboljega glavnog glumca. Razlog je njegova maestralna uloga kralja rock'n'rolla Elvisa Presleyja u filmu Baza Luhrmann "Elvis", kojom je Austin pokazao da zna ne samo glumiti nego i pjevati i plesati.

Austin Robert Butler rođen je 17. kolovoza 1991. u kalifornijskom gradu Anaheimu. Odrastao je odmah iza ugla Disneylanda i iako je za Vogue rekao da njegova obitelj "nije imala mnogo novca", njegova bi majka uvijek počastila obitelj sezonskim propusnicama za Disneyland. Godine 2014. Butler je nažalost izgubio majku Lori, koja je preminula nakon borbe s rakom. I Butler i kralj rock 'n' rolla ostali su bez majke kada su imali samo 23 godine. Butler je objasnio da se zbog toga osjeća još više povezanim s Presleyjem. – Kad sam doznao za njegovu majku, a potom i da smo bili istih godina, to me jednostavno pogodilo. Bila je to samo jedna od onih stvari za koje znaš da su se zvijezde složile i to je jednostavno postalo najosobnija stvar – rekao je. Glumiti je počeo sasvim slučajno, kada mu je bilo 13 godina. Sve je počelo zahvaljujući njegovu polubratu, koji je išao na audiciju na jednom sajmu, a mali Austin ga je pratio. Tada su ga spontano pitali želi li se i on okušati u toj ulozi. – Ne znam što me spopalo tog dana jer sam bio tako sramežljiv, ali odgovorio sam "da" – rekao je. Vrlo brzo počeo je ići na satove glume, a zbog toga se od sedmog razreda školovao kod kuće. Godine 2005. Butler je dobio prvi stalni posao u Nickelodeonovoj seriji "Ned's Declassified School Survival Guide", a slijedila je i gostujuća glavna uloga u seriji "Hannah Montana". Natjecanje za ulogu Elvisa bilo je intenzivno, a Butler je bio bolji od Harryja Stylesa, Milesa Tellera i Ansela Elgorta. Redatelj Baz Luhrmann otkrio je kako nije dao ulogu Stylesu jer je on već velika zvijezda. Na Filmskom festivalu u Cannesu Butler je rekao:

– Život sam stavio dvije godine na pauzu i jednostavno sam upijao sve što sam mogao i Elvis mi je postao opsesija. Sve svoje vrijeme i energiju posvetio je svladavanju lika i učenju svega što se moglo znati o kralju rock'n'rolla. Iako je Butlerova predanost pridonijela njegovoj izvedbi, priznao je da to nije bilo najbolje za njega na osobnoj razini. – Možete izgubiti dodir s onim što zapravo jeste, a meni se to definitivno dogodilo kad sam završio s Elvisom – ne znajući više tko sam – rekao je za GQ. Nakon završetka snimanja Butleru je bilo teško riješiti se specifičnoga južnjačkog naglaska Elvisa Presleyja.

– U ovom trenutku stalno pitam ljude: "Je li ovo moj glas?" To je jedna od onih stvari koje određene stvari pokreću. Kad živiš s nečim dvije godine i ne radiš ništa drugo, mislim da si ne možeš pomoći. To postaje dio tvog bića – dodao je Butler. Preuzimanje uloge Elvisa Presleyja uzelo je i emocionalni i fizički danak. – Probudio sam se u 4 ujutro s nepodnošljivim bolovima i hitno su me prevezli u bolnicu. Moje tijelo jednostavno se počelo gasiti dan nakon što sam završio snimanje "Elvisa" – kazao je Butler, kojem je poslije dijagnosticiran virus koji ima simptome slične upali slijepog crijeva. Austin je u vezi s Kaiaom Gerber, manekenkom koja je nastavila stopama svoje majke Cindy Crawford. Nakon "Elvisa" Butler je već krenuo sa snimanjem novih projekata. Uskoro ćemo ga gledati u visokobudžetnoj Appleovoj seriji "Masters Of War".