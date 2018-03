Mirna Maras: Kći ne reagira najbolje kad me vidi na televiziji

Ljubiteljima igara na sreću od prošlog tjedna uspjeh donosi Mirna Maras Batinić koja s kolegom Duškom Ćurlićem na HTV- u vodi “TV Bingo”.

Da ta emisija za nju ima posebno značenje, ne krije 38-godišnjakinja, koja se upravo u njoj 2004. godine prvi puta susrela s televizijskim kamerama. Osim zbog novog angažmana, prošli tjedan bio je vrlo uzbudljiv jer je njezina kćerkica Meri, koju je dobila u drugom braku s inženjerom Željkom Batinićem, proslavila prvi rođendan. Bio je to dan veselja za cijelu obitelj, a posebno se radovao Mirnin osmogodišnji sin Niko koji obožava sestru.

Od početka tjedna gledamo vas u “TV Bingu” HRT-a. Kakav je osjećaj vratiti se toj emisiji?

Iznimno mi je drago što sam postala dio te emisije. Zanimljivo je da sam prije četrnaest godina prvi kontakt s televizijom imala upravo u toj emisiji, tada u ulozi hostese. Lijepo se vratiti u novoj ulozi, onoj voditeljskoj.

Zadovoljstvo je ponovno biti dio emisije u kojoj ste počeli televizijsku karijeru?

Naravno. Prvi se uvijek pamte i ostaju u posebnom sjećanju.

Po čemu se današnji rad razlikuje od tadašnjeg?

Tada sam bila u ulozi hostese, danas sam voditeljica, što je, naravno, mnogo zahtjevnije.

Tada ste morali proći audiciju, kako je sada ostvarena suradnja?

Mislim da biste ovo pitanje morali postaviti onima koji su odlučili da upravo ja budem voditeljica emisije. Samo želim zahvaliti HRT-u na povjerenju, nadam se da ću ga i opravdati.

Emisiju vodite s Duškom Ćurlićem, kako je s njime surađivati?

Duška poznajem otprije, no prvi put surađujemo. Inače ga kao voditelja iznimno cijenim i mogu reći da mi je u tom smislu uzor, stoga sam presretna što mi je upravo on postao kolega. Puno mi pomaže kada je to potrebno.

Na Instagramu ste podijelili djelić atmosfere prije snimanja i opisali je “samo veselo”. Zabave ne nedostaje?

Kada radite posao koji volite i gdje je uvijek veselo, a upravo tako je ovdje, morate biti sretni. Atmosfera je zaista odlična. Emisija ide uživo i traje 40 minuta pa opušteno i veselo ozračje prije emisije puno znači.

Uz “TV Bingo” vodili ste “Loto” i “Eurojackpot”. Igrate li i vi te igre na sreću?

Odigram ponekad, naravno. Igrala sam nekoliko puta “Eurojackpot”, čak sam dva puta dobila manje iznose. Sada ću odigrati

“Bingo”, tko zna, možda bude sreće.

Što biste napravili da osvojite nekoliko milijuna kuna?

Prvo bih si osigurala stambeno pitanje jer biti podstanar nije baš zabavno. Zatim bih pokušala nastaviti živjeti kao i prije, no život bi s nekoliko nula više sigurno bio lakši.

Osim zbog početka emisije, prošli tjedan bio je poseban jer je vaša kći Meri navršila godinu dana. Kako ste proslavili?

Da, prošli je tjedan uistinu bio pun uzbuđenja. Rođendan smo proslavili uz najbliže prijatelje i obitelj. Bilo je to ugodno poslijepodne uz drage ljude. No uzbuđenju nije kraj jer sam početkom tjedna postala teta, što me veoma veseli.

Poslu ste se vratili mjesec dana nakon njezina rođenja. Niste željeli koristiti cijeli rodiljski dopust?

Vratila sam se vođenju “Eurojackpota” koje je jednom tjedno i uzima mi samo tri sata tako da si to mogu priuštiti. Rodiljski dopust iskoristila sam do kraja i u tvrtku u kojoj radim vraćam se za mjesec dana.

Tko čuva vašu djevojčicu dok ste na snimanjima?

Kombiniramo, najprije je tu teta čuvalica, a preuzima suprug Željko kad dođe s posla. Morali smo se dobro organizirati kako bi sve funkcioniralo.

Kako Meri reagira kada vas vidi na malom ekranu?

U posljednje vrijeme shvaća da sam to ja na ekranu, no ne reagira baš najbolje. Počne plakati i krene rukicama prema televizoru.

Kako se ona i vaš sin Niko slažu? Je li on zaštitnički nastrojen brat?

Još je tijekom trudnoće bio vrlo pažljiv. Stalno je mazio trbuh. Mislila sam da će se situacija promijeniti kada beba stigne, no nije. On je i dalje pažljiv, baš je brižan. Mislim da mu se svidjela uloga starijeg brata.

Roditelji često ističu da su s drugim djetetom mnogo opušteniji, je li to i vaše iskustvo?

Apsolutno, to je zaista tako. S prvim djetetom sve je novo, nisi siguran kako se ponašati i u određenoj situaciji reagirati. Zato je s drugim mnogo lakše, znaš što te čeka pa se na to i pripremiš.

Prošlog ljeta rekli ste da mislite da ćete biti stroži u njezinu odgoju od supruga Željka. Je li se to ostvarilo?

Još čekam da vidim u kojem će se smjeru taj dio odvijati s obzirom na to da je Meri još malena pa onaj pravi odgoj još nije počeo. Ipak, i dalje mislim da ću ja biti stroža.

Uočavate li razlike u odgoju djevojčice i dječaka?

Na ovo pitanje još vam ne mogu odgovoriti, vjerujem da ću moći za koju godinu. Sada je još rano uspoređivati.

Osim u emisijama, publika vas je gledala i u nekoliko serija. Biste li ponovno željeli zaplivati glumačkim vodama?

To su bili glumački izleti, nemam ambicija time se ozbiljnije baviti, a i smatram da te angažmane ipak trebaju dobiti oni koji su se

za to godinama školovali.

Pokazuje li vaš sin slične interese?

Pa baš i ne, nije mu to zanimljivo, barem ne zasad.

Koliko vam je u majčinstvu pomogao portal koji ste pokrenuli i na kojem dajete i dobivate korisne savjete od trudnica i majki?

Svaki je savjet dobar, i onaj od mame i prijateljice, pa i od specijaliziranih portala. No iz iskustva sam shvatila da na kraju uvijek trebam slušati sebe. Taj instinkt koji imamo zaista je čudesan i treba mu vjerovati.

Uz bebu i televizijski angažman, koliko vremena imate za portal?

Iskreno, vrlo malo, no imam prijateljicu koja mu je posvećena.