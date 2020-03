Mia Negovetić konačno otkrila što misli o kritikama na račun svog stylinga

Razočarana nikako nisam nastupom, outfitom, ukupnim rezultatom i dojmom svega skupa. Drago mi je da je pjesma došla do srca gledatelja i hvala im na velikoj podršci i glasovima - rekla je Mia Negovetić za RTL Tabloid priznavši da je ipak postojao jedan trenutak razočaranja, onaj kad joj je pobjeda izmakla u zadnjoj sekundi.

- Ne reći da sam razočarana onim trilerom na samom kraju, gdje sam praktički do zadnje sekunde imala pobjedu 'u rukama' bila bi laž. Emotivka sam i jednostavno ne mogu ostati ravnodušna u tom trenutku - rekla je mlada pjevačica koja je pjesmom "When It Comes To You" osvojila jednak broj bodova kao Damir Kedžo prema glasanju stručnog žirija, ali u njegovu korist su otišli glasovi publike.

Ovogodišnjeg predstavnika Hrvatske na Euroviziji komentira najpozitivnije i oduševljena je izvedbom.

- Sretna sam naravno zbog Kedže, bio bi i on za mene, sigurna sam - rekla je Mia koja je nakon nastupa podijelila publiku svojim stylinogm; neki su tvrdili da je suviše djetinjast te da njezinim dioptrijskim naočalama nije mjesto na pozornici, a drugi su govorili da je ona još uvijek dijete.

Oko njezinog stylinga natala je žustra rasprava na društvenim mrežama, a blogericu i influencericu Ellu Dvornik je to posebno razljutilo i rekla je da su mediji raskasapili Miju i to što je obukla ili nije obukla, što je trebala i zašto nije...

– Nijednog muškog nisu toliko razvukli kao nju. Cura ima 17 godina! Izvedba savršena! Možda nije imala najbolji styling na svijetu, ali nemaju svi par tisuća eura da izgledaju kao Lady Gaga, pogotovo ne 17-godišnjakinje. Što su svi glasni i puni kritike, a nitko se nije ponudio curi napraviti nešto za nastup. Zaključak: za dobrim konjem prašina se diže – zaključila je Ella.