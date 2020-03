Zakopčana do grla i nevjerojatno seksi: Predivna HRT-ova voditeljica oduzimala dah na reviji

Iz sezone u sezonu, ZFD pomiče granice i iznova oduševljava. Ideja povezivanja mode s ostalim granama umjetnosti ono je što se uvijek može iščitati između redaka kada krene revija na ovoj manifestaciji. Bezvremenska ljepota umjetnosti bila je inspiracija za ovogodišnji Zagreb Fashion Destination koji je prve večeri u Meštrovićevu paviljonu okupio brojne zaljubljenike u modu. ZFD svakako postaje sinonim za umjetnički izričaj koji ne poznaje granice, a na hrvatsku modnu scenu odašilje iznimnu kreativnost i bezgraničnu maštu, što je prva večer uz osam dizajnera savršeno prikazala.

Manifestaciju je prvi otvorio sjajni Delight by Ivan Friščić, koji je i ovoga puta prikazao svu raskoš svoje nove kolekcije. U sklopu DeLight kolekcije za nadolazeće proljeće/ljeto, prikazan je i zaseban dio kolekcije s mornarskim printom, odnosno prugicama pod nazivom „Eva“ jer je inspirirana tradicionalnim životom uz more, a sve pod pokroviteljstvom Podravke. Callegari – talijanska škola mode i dizajna u Meštrovićev je paviljon donijela uvijek inspirativnu kreativnost, dok je Anima M by Mirna Posavčević oduševila svojom debitantskom kolekcijom na ovogodišnjem ZFD-u. Uvijek ženstvena Anovi by Ivona Glavaš prikazala je svoju viziju romantične žene, dok je Ivana Cvrlje svojim hrabrim modelima prikazala prekrasne haljine vrijedne pozornosti. Kako se poigrati uzorcima svakako je dokazala Dora i svojom vizijom oduševila prisutne, a Design by Izabela Kečan zaslužan je što se na ovogodišnjem ZFD-u prikazala snažna i sofisticirana žena. Uvijek genijalna Mateyaneira ni ove sezone nikoga nije ostavila ravnodušnim te su dizajnerice svojom maštovitom kolekcijom zatvorile prvu večer Zagreb Fashion Destinationa.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

– Uspjeli smo dokazati da hrvatski modni projekti mogu izgledati poput najboljih svjetskih produkcija, a Zagreb je sinoć bio prava europska modna destinacija na kojoj su se predstavile izvrsne kolekcije etabliranih i mladih dizajnera u epicentru hrvatske umjetnosti – Meštrovićevu paviljonu. A bila je to tek prva večer ZFD-a – dodajte Tonči Šundov, producent ZFD-a.

Ono što je osim sjajnih dizajnera izgledalo sasvim svjetski jest produkcija same manifestacije za koju su pristizale same pohvale. Pozadine koje su se mijenjale na videozidovima pratile su svaku reviju te je tako zaokružena priča o spajanju umjetnosti i mode. Može se reći da se na zidovima također odvijala umjetnost koja je svojim nevjerojatnim ugođajem obogatila prvu večer ZFD-a.

Za prekrasne frizure pobrinuo se tim stručnjaka iz L'Oreal hair servicea, a za besprijekoran make-up talentirana ekipa Callegari – talijanske škole mode i dizajna.

Brojni poznati poput Jelene Lešić, Lane Puljić, Gine Victorije Damjanović, Tare Rosandić, Ive Mihalić, Lane Gojak, Nike Turković, Minee, Tihane Harapin Zalepugin, Olge Pakalović te brojnih drugih nisu propustili ovu večer prepunu divnih kreacija i uživanje u revijama i potpuno novom i svježem doživljaju mode. Kreativni tim koji stoji iza ovog modnog projekta iz sezone u sezonu postavlja visoke standarde za hrvatsku modnu scenu, a upravo je njihova vizija i konačan produkt umjetnički izričaj pravih modnih znalaca.