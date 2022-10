Mia i Ivo su osvojili zlatni gumb: 'Da nije bilo seksualnih radnika današnji moderni 'pole dance' ne bi ni postojao'

- Bilo mi je simpatično, nešto što dosad nismo vidjeli. Jako mi se sviđa plesnost u vašem nastupu. Nisam baš sto posto siguran da bi mi trebali podržavati ovakav nastup - rekao je Davor Bilman u Supertalentu prije no što je za Miju Kuleš i Ivu Štrkljevića iskoristio svoj zlatni gumb.



Do zadnje napete sekunde ni ovaj talentirani dvojac nije bio siguran da će se upravo to odgoditi iako su ih nakon točke pohvalile i druge članice žirija Maja Šuput, ali i Martina Tomčić. Mia i Ivo, naime, svakodnevno su se tijekom života susretali s predrasudama i pogrdnim komentarima, pa ih je zlatni gumb potpuno šokirao.