Mia Dimšić poručila budućim pobjednicima: 'Važno je da kažete sve što želite i da slušate sebe'

Do početka hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije odbrojavamo posljednje sate, a natjecatelji u Opatiji se pripremaju za nastupe. Uzbuđenje i nervoza s približavanjem nastupa se pojačavaju, a natjecateljima je neke savjete udijelila i Mia Dimšić, naša prošlogodišnja predstavnica na Euroviziji. Mia je prošle godine odnijela pobjedu na Dori te predstavljala Hrvatsku u Torinu, a večeras će u opatijskoj sportskoj dvorani 'Marino Cvetković' ponovno izvesti pjesmu 'Guilty pleasure'.

Dimšić je otkrila kako se osjeća uoči večerašnje Dore. Mia je rekla da uživa te da se osjeća kao da je na godišnjem odmoru. Kazala nam je i da ima favorite, ali će ih zadržati za sebe, jer ne želi nikome davati prednost.

Mia je otkrila i neke savjete koje ima za ovogodišnje natjecatelje.

- Definitivno bih im savjetovala da se zabavljaju, da uživaju, to je najvažnije. Da stanu sa stavom i kažu sve što žele, da slušaju sebe i ugađaju sebi kao izvođaču, da se mogu ovdje dobro osjećati - rekla je. Otkrila je i kako se od silnog uzbuđenja ni ne sjeća najbolje svog nastupa na Dori.

Podsjetimo, gledatelji Doru mogu pratiti od 20:15 u izravnom prijenosu na Prvom programu HTV-a i HR2. Na Dori će nastupiti 18 izvođača. Pobjednik Dore iz 2020. godine, Damir Kedžo ponovno se prijavio s pjesmom 'Angels and Demons', mlada pjevačica i glumica Meri Andraković pjeva 'Bye, bye blonde', tu je i Martha May s pjesmom 'Distance', Tajana Belina nastupa s pjesmom 'Dom', Đana s 'Free falin'', Boris Štok pjeva 'Grijeh'. Za nastup u Liverpoolu bore se i Maja Grgić s pjesmom 'I still live', Patricia Gasparini 'I will wait', Krešo i Kisele kiše pjevaju 'Kme kme', Eni Jurišić 'Kreni dalje', a The Splitters 'Lost and found'. Za pobjedu na Dori borit će se i Yogi s pjesmom 'Love at first sight', Let 3 i 'Mama Šč!', Detour i 'Master Blaster', Hana Mašić i 'Nesreća', Harmonija Disonance i 'Nevera', Barbara Munjas i 'Putem snova' te Top of the pops i Mario 5reković s 'Putovanjem'.

Ovaj glazbeno-scenski spektakl vodit će Mirko Fodor, koji mijenja Duška Ćurlića nakon njegove iznenadne bolesti te glazbenici Marko Tolja i Mario Lipovšek Battifiaca. U zabavnom dijelu programa, nastupit će naš svojedobni predstavnik na Euroviziji s pjesmom 'Nek ti bude ljubav sva' Tony Cetinski.

Dodajmo i da će se ovogodišnja Eurovizija odviti u Liverpoolu. Finalna večer zakazana je za 13. svibnja, a polufinalne za 9. i 11. svibnja. Hrvatska će svoje mjesto u finalu pokušati izboriti u prvoj polufinalnoj večeri.