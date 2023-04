Mia Begović o teškim trenucima: 'Mnogi su me prijatelji napustili i to mladi. To mi je bio najteži dio'

Domaća glumica Mia Begović (60) iskreno je progovorila o svojim teškim trenucima koji su je snašli u životu. Naime, stariju sestru Enu Begović izgubila je prije 23 godine, prošla je kroz težak razvod, ali i smrt dvaju muževa. No, u svemu tome pronašla je i svoju snagu.

"Nisam ni znala da je imam. Nažalost, osim moje sestre, i mnogi su me moji prijatelji napustili i to jako, jako mladi. I to mi je hio najteži dio. I normalno da to nije išlo preko noći, ali jednostavno im šaljem ljubav svima koji su otišli, ljubav i molitvu'', iskreno je ispričala Mia za IN magazin.

Ali, zahvaljujući pozitivnoj energiji koju uvijek nosi sa sobom, "pamti samo sretne dane".

''Pamtim samo sretne dane, to je istina, jednostavno sam taj tip. To mi daje snagu, ja zaboravim ako mi netko nešto loše napravi, ja zaboravim, mene moji dragi ljudi podsjete, ali to je moja snaga, ja nisam zlopamtilo, ja nisam nikad bila ljubomorna, nemam zavisti, ja sam u biti sretna žena. Meni je čaša uvijek puna, mislim, ja jednostavno volim taj pristup, radujem se sad ovim božurima koji su tu iza mene, obožavam božure, volim taj svoj aktivitet i to je to'', kazala je Mia.

Inače, naša glumačka diva u siječnju je proslavila 60. rođendan, ali nju te brojke nije strah.

''Što bi me bilo strah, onako od protoka vremena. Ma nemam uopće vremena razmišljati o vremenu, to i jest divno. I dok je tome tako , znači da sam zdrava, da mogu raditi svoj posao koji obožavam, da mogu provoditi vrijeme sa svojom kćeri i majkom, dragim prijateljicama, prijateljima, to znači sve dobro, znači ja nemam vremena misliti o vremenu'', kazala je.

Mia Begović za održavanje svoje ljepote uvijek pronađe vrijeme, a otkrila je i neke svoje tajne.

''Kradem si vrijeme za sebe, da chillam, da se punim pozitivnom energijom, da vježbam ujutro tai chi, da radim neke stvari da se dobro osjećam, i onako da više vremena posvećujem sebi jer mislim da mi više treba'', zaključila je Mia i dodala: ''Tai chi vježbam već jako dugo, ja inače imam zeleni pojas i to već jedno 45 godina, jako dobro dođe za nekakav osjećaj samosvijesti, dakle vjerojatno zato podvsjesno ni nemam strah ni od mraka ni od toga da sam sama, ja imam kuću na osami, ali kuc kuc kuc, nije me strah''.

