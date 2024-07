Matino je zvijezda serije 'Skriveno u raju' i u Sloveniji ga obožavaju: Osjećao sam se poput jednog od članova Beatlesa

Serija "Skriveno u raju" koja se prikazuje na RTL-u privukla je pozornost gledatelja, a naklonost publike pridobio je i 32-godišnji glumac Matino Antunović koji glumi instruktora ronjenja i velikog zavodnika Dina. Talentirani glumac ima već kazališnog i televizijskog iskustva i u razgovoru nam je otkrio što ga je privuklo glumi i je li ga iznenadio velik interes publike za ovu seriju i za njegov lik.

U seriji "Skriveno u raju" glumite instruktora ronjenja i najvećeg zavodnika u kampu Paradiso, možete li nam malo opisati kakav je Dino kojeg igrate u ovoj hvaljenoj seriji?

Dino je lik koji ne preza ni pred čim kako bi dobio ono što želi. Galeb koji je takmičarskog duha, željan pobjede, istovremeno i šarmantan i drzak, nikoga ne ostavlja ravnodušnim, živi u trenutku, ne razmišlja o posljedicama zbog čega ostavlja dojam negativca. Iako se na prvu čini kao nedodirljiv i osoba sklona lošim odlukama i postupcima, Dino ipak ima nježnu i emotivnu stranu, samo je teže pokazuje. On je onaj lik kojeg gledatelji jednog trenutka vole, a već sljedećeg ne. Kao i u životu, ništa nije crno niti bijelo pa Dino cijelo vrijeme balansira u toj međuzoni.

Za ovu ste ulogu prošli i značajnu fizičku transformaciju, je li bilo zahtjevnije boraviti u teretani ili naučiti roniti s bocom?

Svakom ulogom učim nešto novo, svaka me motivira da pomičem vlastite granice. Kao glumcu transformacija u lik, bilo vizualno, bilo karakterno, je proces u kojem istinski uživam. Gluma mi daje poligon za eksperimentiranje mnogih stvari koje privatno ne bih napravio. Kroz fizičku transformaciju za ulogu Dina nekoliko mjeseci sam se u teretani pripremao jer je uloga tako zahtjevala, danas mogu reći da su teretana i vježbanje moj način života. Najzahtjevnije mi je bilo održavati kilažu jer sam dosta izbirljiv s hranom pa se s tim zapravo još uvijek mučim, ali kad pogledam unazad, vidim veliki napredak na sebi i zbog toga sam zadovoljan i osjećam se dobro u svome tijelu. Razne uloge omogućavaju vam da doživite, naučite ili usvojite određena iskustva. Cijeli život ronim na dah, ali ronjenje s bocom je nešto s čim sam se prvi put susreo kada sam se pripremao za ulogu i time sam još više potvrdio svoju ljubav prema moru i morskim dubinama. Za mene kao rođenog Dalmatinca je Istarska obala bila nešto sasvim drugačije od onoga na što sam ja nakviknut, tako sam se pod morem susreo s mnogim meduzama a vidio sam i držao morskog zeca za kojeg nisam ni znao da postoji. Ronjenje je definitivno nešto čemu bih se veselio više posvetiti u budućnosti.

Serija u Hrvatskoj tek stvara svoju bazu obožavatelja, ali zato u Sloveniji već uživa veliku popularnost što ste i sami doživjeli tijekom druženja s tamošnjim obožavateljima, je li vas iznenadio takav interes publike?

Moj nedavni posjet Ljubljani koji je bio organiziran povodom druženja s obožavateljima serije malo je reći da me šokirao. Kada smo se približavali mjestu druženja nisam ni mogao zamisliti što će me tamo dočekati. Znao sam da je serija u Sloveniji uspješna i da će sigurno doći nekoliko stotina obožavatelja, ali da će nekoliko tisuća ljudi to cijelo područje okupirati nisam mogao ni u najluđim snovima zamisliti. Imam dojam da glumci inače nisu naviknuti na takva okupljanja i reakcije stoga je za mene ovo bio jedan pravi rock 'n' roll moment u kojem sam se osjećao doslovno poput jednog od članova Beatlesa ili Rolling Stonesa. Čuti toliku masu da gotovo jednoglasno kliču moje ime i ime lika kojeg glumim mi je još uvijek nestvarno. Kada se sve završilo danima mi je trebalo da te emocije procesuiram. Lijep je osjećaj to doživjeti jer kao umjetniku koji stvara za publiku, doživjeti ovakav feedback je zaista neprocjenjivo. Vječno sam im zahvalan na tome. Ne znam hoću li u svojoj karijeri ovo više doživjeti, ali drago mi je da sam upijao svaku sekundu i pohranio ovaj doživljaj trajno u svom sjećanju.

Kako vaša obitelj i prijatelji iz Makarske komentiraju vašu novu ulogu i tko je vaš najveći kritičar?

Iskreno, sebi sam uvijek najveći kritičar, imam realnu sliku o sebi i svom radu i nekako uvijek vidim kada sam nešto mogao možda bolje ili drugačije napraviti. Tako nekako najviše rastem, najbolje učim i takva usvojena znanja primjenjujem na sljedeće projekte. Od onih sam glumaca koji vole pogledati svoj rad, volim vidjeti taj prostor gdje mogu napredovati, gdje mogu biti bolji, a vjerujem da se uvijek može bolje. Također mi je važno znati sebe i pohvaliti kada mislim da to zaslužujem. Drago mi je da uloga Dina kao i cijela serija ima sve veću publiku, i ja osobno dobijam poruke pune podrške čak i od prijatelja iz djetinjstva koje nisam dugo vidio.

Što vas je privuklo glumi, koji trenutak je bio odlučujući i jeste li imali neku opciju b u slučaju da priča s glumom ne uspije?

Za mene opcija B nije postojala, ne vjerujem u opcije, vjerujem da ono što vam je suđeno će vas pronaći. Važno je na putu traženja ne odustati, vjerovati u sebe, svoj talent i to istinski voljeti. Od trenutka kada sam prvi put još kao mali ušao u svijet glume znao sam da će ona biti moj životni poziv. Glumu ne možete raditi kao mnoge poslove, iako ona je zahtjevan posao jer od vas traži veliku posvećenost i predanost, a glumački talent je nešto s čim se rodite i brusite cijeli život. Drago mi je da sam svoj glumački zov slijedio i da ga i danas slijedim, to je moj put i moja opcija i A i B. Opcije vas ograničavaju da se u potpunosti posvetite svojim snovima, zato ih nemam.

Imate dosta iskustva i na kazališnim daskama, koje su prednosti kazališta, a koje rada na setovima serija gdje snimanja znaju potrajati i cijeli dan?

Kazalište ima prednost što vam daje da svoju ulogu proživite od početka do kraja, živite je u potpunosti tih sat i pol, a često i duže, koliko predstava traje, publika diše s vama dok vi dišete kroz svoj lik. To je ta magija koju kazalište stvara i u koju se glumac lako zaljubljuje, kazalište daje jednu posebnu vrstu adrenalina koji vas drži i satima nakon odigrane predstave. Međutim, kazalište je repetativna umjetnost dok su po meni film i televizija umjetnosti trenutka do kojih se također dolazi repeticijom, ali mnogo kraćom nego u kazalištu. Po meni, ima neka čar u tom jednom proživljenom trenutku na setu koji će se dogoditi samo tada i nikada više. Nešto slično kao i u životu. Ostanu nam samo uspomene na neke trenutke, ali ne možemo se vratiti u taj trenutak. Umjetnost televizije i filma je upravo u tome što je taj trenutak zabilježen pa mu se makar možemo vratiti kao gledatelji. Vjerujem da je to razlog zbog kojeg trenutno najviše uživam u televizijskom formatu.

Modni magazini i portali često hvale vaš modni izričaj, od koga ste naslijedili ljubav prema modi?

Vjerujem da se s osjećajem za lijepo i neku estetiku rodite pa su vam takve stvari prirodne. Svjestan sam da je kao javnoj osobi kultura odijevanja važna i da njome šaljemo određenu sliku o sebi na van, ali ja se time na opterećujem na način da o tome promišljam. Instiktivno slijedim i gradim svoj modni izričaj da uvijek budem vjeran sebi i autentičan. Moda je ono područje gdje uživam u vlastitoj zoni komfora.

Koji film i seriju možete gledati nebrojeno puta a vam ne dosadi?

Teško gledam reprize i jako rijetko se može dogoditi da ću nešto pogledati drugi put. Nekoć davno u doba bez streaming platformi sam znao gledati filmove po više puta kada bi se reprizirali na televiziji, ali danas nemam tu naviku. Jedino što mogu gledati nebrojeno puta da mi ne dosadi su animirani filmovi. Obožavam Aladdina i Shreka, pogotovo drugi nastavak oba crtića, i ne znam koliko sam ih puta kroz život pogledao. To su filmovi koje si pustim da bih se osjećao dobro.

Kada vam glume ne oduzima sve vrijeme u danu čemu se volite posvetiti, koji vam je najveći gušt raditi u slobodno vrijeme?

U zadnje vrijeme sam se baš intezivno posvetio svojim hobijima u kojima neizmjerno uživam. Vožnja biciklom nije samo moj hobi, nego i način na koji se opuštam, bistrim misli i neke najvažnije odluke sam donio upravo na vožnji biciklom. Ponovo sam se vratio i svojoj prvoj strasti, a to je crtanje koje sam godinama zapostavljao i drago mi je da u tome opet uživam. Crtanje me opušta, crtanje je vrlo slično glumi, daje vam mogućnost da slobodno kreirate svoj svijet, da budete slobodni i izrazite neke svoje najdublje osjećaje na najapstraktniji mogući način. Volim kreativne hobije, pjevanje je nešto u čemu također uživam i što ću svakako u budućnosti razvijati više.

Čija je zasluga što imate pomalo neobično ime?

Rođen sam u Dalmaciji gdje se tradicionalno davaju imena po djedovima, tako da sam ja moderna verzija djedovog imena Mate. Često bi mi ljudi krivo izgovarali ime, nazivali me Martino ili Marino pa sam dugo vremena bio nezadovoljan svojim imenom jer nije neko jednostavno i lako pamtljivo ime. Inače, ime Matino potječe od talijanske riječi "mattino" što znači jutro, odnosno dio dana između izlaska sunca i podneva. Danas mi je to najdraži dio dana tako da me to ime najbolje opisuje i sretan sam što ga nosim.

Kakav je plan nakon serije "Skriveno u raju" gdje ćemo vas gledati uskoro?

Freelance sam umjetnik, što djelom znači da fiksne planove ne možete imati. Preko dana jedan poziv vam može promijeniti plan i zato nikada dugoročno ne planiram. Sigurno je da ću dio ljeta provesti u rodnoj Makarskoj, a na sve što dođe ja ću biti spreman. Veselim se jeseni i novim projektima za koje sam siguran da me čekaju.

