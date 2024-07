Jelena Rozga na nedavnom koncertu u Mostaru nije mogla suzdržati suze, ispričala je što se dogodilo

Za Jelenu Rozgu ovo ljeto ispunjeno je brojnim nastupima i druženjem s publikom, a neki susreti s obožavateljima i reakcije na pjesme za splitsku pjevačicu znaju biti posebno emotivni, baš kao što je to bilo nedavno u Mostaru kada je pjevačica i zaplakala.

- Kad vidiš te divne ljude ispred sebe, jednostavno se ne možeš suzdržat i krenule su suze. I onda mi je jedna curica koja je bila u prvom redu, ima 11 godina rekla, 'možeš ti to Jele'. I onda se i ona rasplakala. To je toliko divno, ima li išta ljepše od iskrene emocije? Nema - ispričala je za IN Magazin.

Na koncertu je bila i Jelenina mama Marija i pjevačica kaže kako joj mama donosi sreći i kad god ide s njom na koncerte i zato joj je mami rekla da ide na sve koncerte s njom na ovoj ljetnoj turneji. Na nedavno održanim Melodijama Jadrana pjevačica je publici predstavila novu pjesmu "Lavica" koja je već postala veliki hit, a uskoro stiže i spot za pjesmu.

- Doslovno je nastala preko vikenda. Ja sam pročitala tekst i naravno suze, čim je tata u pitanju. Odmorila sam jedan dan glasnice, otišla u studio i bilo je nikad brže. I reakcije publike i sve ovo što se dešava oko ''Lavice'' je nevjerojatno - ispričala je Jelena koju u sklopu regionalne turneje "Minut srca mog" 2. studenog čeka nastup u sarajevskoj Zetri.

- Čekala sam Sarajevo toliko godina i toliko mu se radujem i nadam se da će biti ludo kao što je bilo u Skoplju, Zadru, Zagrebu i Beogradu. Toliko sam sretna i jedva čekam - kaže pjevačica. Nedavno je nastupila i u Šapcu gdje je prvi put ovog ljeta organizirana manifestacija pod nazivom "Leto na Savi" koja će trajati od 6. srpnja do 3. kolovoza, a prve večeri koncert na Starom gradu održala je splitska pjevačica Jelena Rozga. Jelena je zabavljala okupljene bogatom lepezom svojih hitova do dugo u noć. Odjenula je usku crnu haljinu na ljuskice koja je istaknula njezinu nikad vitkiju figuru i duge vretenaste noge. Na nogama je imala crne sandale na vrtoglavo visoku petu.

