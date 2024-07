Zbog ovog filma su mnoge hollywoodske zvijezde došle u Baranju: 'Hrvatska je prekrasna'

Poznata hollywoodska imena ponovno su proteklih dana prošetala Osijekom i Baranjom, koji, po svemu sudeći, postaju sve privlačnija i zanimljivija filmska kulisa. Privodi se kraju snimanje filma “Wrongful Death 2: Bloodlines”, drugog dijela trilera pod redateljskom palicom Vjekoslava Katušina, ujedno i producenta te glumca.

Osijek i Baranja nakratko su tako postali “radno mjesto” i prepoznatljivim hollywoodskim licima kao što su Michael Paré i Eric Roberts, koje ne treba posebno predstavljati, pa slavni detektiv iz kultne franšize “Slagalica strave” Costas Mandylor ili kinesko-američka glumica Bai Ling, poznata po ulogama u filmovima “Divlji zapad” s Willom Smithom te “Crveni ugao” s Richardom Gereom... Među ključnim imenima drugog nastavka trilera svakako su i Chris Moss te američka glumica švicarskih korijena Silvia Spross. Njih dvoje i kolegu im M. Paréa susreli smo u baranjskom Kopačevu dok su se zagrijavali za snimanje.

– Glumim oca čiji se sin ubio jer su ga zlostavljala djeca u školi pa sam osvetnički krenuo na sve loše ljude, mučim ih, želim da pate i plate za suicid moga sina. Ubio sam ih sedmero. Ali u svojoj glavi dogovorio sam se s Vragom – učinim li to za njega, vidjet ću sina još jednom. Priča je vrlo kompleksna. Slavni redatelj Jon Favreau rekao je kako je danas lako snimiti film zbog tehničkih dostignuća, digitalnih kamera, ali i da je sada najvažnija priča. Lako je, dakle, snimiti film o serijskim ili masovnim ubojicama, ali zašto ubijaju, to je ono što je zanimljivo – počeo je Michael Paré.

Dakle, um ubojice...

– Da, i srce zapravo. Moj je lik tragičan zato što on čini sve samo kako bi još jednom vidio sina i u svom ludilu sklapa dogovor s Vragom – objašnjava.

– Mislim da te srce može natjerati da učiniš stvari koje ti mozak brani. Znaš da nešto ne bi trebao napraviti, ali srce ti kaže: “Moraš!” To je bitka čovječanstva: ako si pametan, ne činiš gluposti, ali ako ti je srce jače od savjesti... Razlog je to i zašto čovjek pojuri u bitku, spašava svoju ženu, postane heroj, ali te napravi i glupim – nadovezuje se glumačka legenda. Teška je to tema, ali se kroz nju, stava je on, proučava čovječanstvo.

– Jer, srce i um ubojice vrlo su kompleksni, svi to vide crno-bijelo, no da si na mome mjestu, bi li učinio isto u trenutku ludila? Katkada, kada se ljudi mole i žele rezultate, Vrag će im odgovoriti na molitvu. To se događa u ovom filmu. Molio sam: “Daj da vidim sina samo još jednom!” I Vrag me čuo. Treba se moliti samo u crkvi – smješka se Michael Paré. Prevalio je dug put proteklog tjedna – avionom od Kalifornije, preko Züricha pa do Budimpešte, odakle je nastavio automobilom do maloga baranjskog mjesta Kopačevo, tik uz Park prirode Kopački rit. Snimao je dva dana pa se vratio u Kaliforniju.

– Kada sam vidio farme, osjetio zemlju, zaista sam se oduševio. Snimao sam već s Vjekoslavom u Hrvatskoj, prvi dio filma, a kada te redatelj traži, to je važna stvar u trenutku dok donosi odluku o glumcima. Jer, pogrešan izbor glumca može uništiti cijeli film. A Vjeko i ja smo umjetnički povezani, nakon što sam pročitao scenarij, odmah sam pristao. Nas dvojica i glumimo u nekoliko scena zajedno, razgovaram s Vragom, dakle s njim – otkriva nam.

Radnja prvog filma “Wrongful Death” vrti se oko nastojanja Davida Moorea, kojega utjelovljuje Michael Paré, da pronađe pravu istinu o ubojstvu svojega sina. Istinu pokušava doznati od kćeri senatora McElroya, kojega glumi Eric Roberts. U nastavku, pak, detektiv Bruce Williams, u ulozi kojega je Chris Moss, suočava se sa serijom brutalnih ubojstava i brojnim tajnama. Osim što se fokusira na napetu radnju i neočekivana zbivanja, film istražuje i duboke ljudske odnose i unutarnje turbulencije likova.

– Ja sam dobar lik, u svojoj glavi – započinje Chris Moss.

– Istražujem umorstvo, a potom otkrivam kudikamo veću urotu. Vrlo je uzbudljivo, počinje kao kriminalistički triler pa se uključuje nadnaravno – opisuje. Oduševljen je filmskom ekipom.

– Ljudi su to koji imaju iskustva u hollywoodskim filmovima, zaista je zanimljivo raditi s njima, kao i s ekipom iz Hrvatske. Blagoslovljen sam što sam imao priliku raditi s Vjekoslavom i njegovim timom više puta, kao i snimati u Hrvatskoj, koja je prekrasna – od krajolika, do građevina – zaključuje Moss.

Silvia Spross u ulozi je Suzanne, supruge senatora McElroya, čija je kći ubijena.

– Spremna sam učiniti što god treba kako bih pronašla ubojicu. Drukčija je to uloga od onih koje sam do sada glumila, snažna sam, čvrsta, odlučna žena – prikazuje Silvia.

– Iza nas je naporan posao, ali sam itekako zadovoljan – kaže Vjekoslav Katušin, inače i osnivač produkcijske kuće Dream Team Pictures. Zahvalan je, dodaje, na velikom interesu javnosti, posebno lokalnog stanovništva, a nada se da će im u skorije vrijeme moći i prikazati ono na čemu su vrijedno radili sve ove mjesece. Planiraju premijeru prvog filma u Hrvatskoj, a onda svakako i drugog, ali neće još otkrivati baš sve detalje.

– Okupili smo sjajnu ekipu, a očekujemo kako će nastavak trilera izazvati još bolje reakcije nego prvi dio, koji je zaista izvrsno odjeknuo u Njemačkoj – kaže Katušin.

Gotovo 80 posto prvog filma snimano je u sobi, dok u drugome izlaze u eksterijere.

– Pokazat ćemo ljepote Hrvatske – poručuje. Vjekoslav Katušin rođeni je Baranjac, ali odrastao je u Njemačkoj. Vratio se prije nekoliko godina u rodni kraj, no zbog posla, kaže, najmanje vremena provodi kod kuće.

VIDEO Tony Cetinski: Menadžeri ne stvaraju zvijezde, one im se dogode