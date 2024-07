Tužna vijest u obitelji slavnog glazbenika: 'Jako će nam nedostajati'

Jučer je u 83. godini života preminula Carol A. Bongiovi, majka jednog od najvećih rock glazbenika svih vremena Jona Bon Jovija (62), prenosi magazin People. Carol je oči posljednji put sklopila samo tri dana prije svog rođendana, u medicinskom centru Monmouth, Long Branch, u New Jerseyju. Njezin sin, inače frontmen benda 'Bon Jovi', u ime cijele obitelji dao je izjavu za spomenti medij:

- Naša majka bila je snaga na koju se moralo računati, njezin duh i proaktivan stav oblikovali su ovu obitelj. Jako će nam nedostajati - oglasio se glazbenik koji je sa svojom pokojnom majkom gajio izuzetno blizak odnos. Osim što je osnovala klub obožavatelja istoimenog benda svoga sina, Carol je bila poslovna žena koja je vodila nekoliko firmi. Rođena u gradiću Erie, u Pennsylvaniji, bivša Playboyeva zečica 1959. godine se priključila marincima. Tamo je časno služila svojoj zemlji i upoznala svog budućeg supruga, Johna Bongiovija starijeg.

Par se kasnije seli u Sayreville, u New Jerseyju, gdje su ona i njezin suprug osnovali obitelj. Zatim su se nastanili u Holmdelu, gdje je Carol živjela do svoje smrti. Tijekom intervjua za The Big Issue 2020. godine, Bon Jovi, punog imena John Francis Bongiovi mlađi, pohvalio je svoje roditelje jer su omogućili da snove pretvori u stvarnost:

- Čak i ako doista nisi bio dobar u svom poslu, ali si vjerovao da jesi, mogao si raditi na tome. Što sam bio stariji, više sam shvaćao da je to veliki dar koji sam dobio od svojih roditelja. Oni su doista vjerovali u mantru Johna Kennedyja o odlasku na Mjesec. "Da, naravno da možeš ići na Mjesec. Samo idi, Johnny." I eto me - ispričao je rocker o utjecaju koji su Carol i John imali na njegov kasniji uspjeh.

Glazbenik se prisjetio kako su njegovi roditelji podržavali njegove snove dopuštajući mu da nastupa sa samo 17 godina. - Uvijek su me podržavali, što je, kad pogledam u prošlost, bilo nevjerojatno. Jer sam mogao doći kući u jedan ili dva ujutro, a zatim do osam sati biti u školi. Samo su rekli - dođi na vrijeme za školu, znaš da je to tvoja odgovornost, no nastavi slijediti svoj san - prisjetio se svoje mladosti 62-godišnji Jon.

Carol iza sebe ostavlja supruga, s kojim je provela 63 godine u braku, te njihova tri sina sa suprugama: Dorotheu i Jona Bon Jovija, Anthonyja i Ninu Yang Bongiovi te Matthewa i Desiree Bongiovi, kao i osmero unučadi. Sve pojedinosti oko pogreba drže se u tajnosti, jedino je poznato da će organizaciju preuzeti pogrebno poduzeće Holmdel.

