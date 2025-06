Mate Bulić vratio se na pozornicu nakon bolesti: 'Držao sam se preporuka liječnika i sada sam dobro'

Glazbenik Mate Bulić prije nekoliko dana je iznenada otkazao svoj zagrebački koncert. Vijest o otkazivanju koncerta objavio je organizator Zavičajni klub hercegovačkih studenata koji je naveo da su razlog otkazivanju koncerta pjevačeve neočekivane zdravstvene poteškoće koje mu onemogućavaju nastup. Mate je sada otkrio da mu liječnici, kojima se javio čim se počeo osjećati loše, nisu dozvolili da održi koncert nakon što se razbolio. Oporavak od infekcije je, srećom, kratko trajao, a Bulić se vratio i zapalio publiku u općini Gola, u Koprivničko-križevačkoj županiji

"Mogu reći da sam puno bolje. Jedan infekt moje prehlade je došao, čim sam se počeo osjećati loše, javio sam se liječnicima. Nisam želio riskirati, pa sam se prijavio liječnicima da ne bi infekcija išla dalje, da ne bi bilo većih posljedica. Oni su inzistirali da ne nastupim, apsolutno da ne smijem odraditi koncert, i tako se dogodilo da je to poprimilo šire razmjere. Meni je žao što nisam nastupio. Držao sam se preporuka liječnika i sada sam dobro", rekao je legendarni pjevač za Vecernji.ba. Što se tiče nastupa u općini Gola, navodi da je bilo spektakularno.

"To je jedna divna, hrvatska općina koja graniči s Mađarskom. Bilo je spektakularno, vidjeli ste i sami, gorjelo je u pravom smislu riječi. Jutros me zvao načelnik općine da mi zahvali na tako dobrom koncertu. Mogu reći i da sam pohvatao to pitomo, hrvatsko mjesto koje jednako voli Matu Bulića, kao da sam negdje u južnijim krajevima. To je još jedan dokaz da je dobra pjesma garancija dobre fešte i atmosfere", kazao je Mate Bulić.

Bulić je otkrio i gdje još nastupa ovo ljeto. "Pa evo, 21. lipnja sam u Neumu, pa 27. u Vukovaru, onda 29. u Sigetu kod Trogira. Na isti način nastavljamo i u 7. i 8. mjesecu, pa mogu reći i do kraja godine".

Zaključio je da publika koja dolazi na njegove koncerte zna sve njegove pjesme pa mu je lako s njima to odraditi. "Ovaj posao je kao svaki drugi posao, ako ćeš ga raditi profesionalno ili na najvišoj razini, inzistira. Zahtijeva puno vremena, odricanja, snage, volje, emocija - svega. A ja to oduvijek posjedujem, hvala Bogu, s tim sam rođen i uopće mi nije problem iznijeti koncert, pjevati za publiku, razveseljavati ljude. A moram i ovo reći, publika koja dolazi na moje koncerte zna sve moje pjesme, pa je meni stvarno s njima to lako odraditi..."