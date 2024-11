'Masterchef' gubi svoju čar i svrhu i daleko je to danas od zlatnih dana te emisije kada se zdušno pratilo svako jelo

Život na vagi // RTL - tri ruže Iako je ovogodišnja sezona “Života na vagi” obilježena uglavnom dosta niskom motivacijom, odustajanjem natjecatelja pa samim time i nedostatkom materijala za kvalitetan show, cijeli koncept i dalje ima svoju svrhu pa tako pred sam kraj emisije kandidati, barem oni koji su dogurali do završnice, uistinu vidno napreduju. Ako se usporede prve epizode s aktualnima, i više je nego očito da su - pod broj jedan, izgubili impresivan broj kilograma; pod broj dva, poboljšali kondiciju i svoje fizičko stanje generalno; te konačno, ali ništa manje važno - radili na svom psihičkom i emocionalnom stanju kao i odnosu s hranom. Činjenica je da RTL ovim kandidatima pruža puno više od pukog vježbanja u izolaciji te gubljenja kilograma, a tu se prošlog tjedna istaknuo jedan primjer za pohvalu. Produkcija je, naime, jednu od natjecateljica nakon dugo vremena odvela u shopping, i to sa sinom, te je oboma poklonila mobilne uređaje kako bi mogli biti češće i kvalitetnije u kontaktu. Ništa toliko pretjerano, reći će netko, no iskrena reakcija sudionika je pokazala koliko su i takvi znaci pažnje kandidatima bitni i koliko je sve ono što inače uzimamo zdravo za gotovo nekome mnogo. Tu se ovaj show, unatoč svim manama, još jednom pokazao kao jedan od onih koji ipak ima i neku veću svrhu.

Masterchef // NOVA TV - jedan kaktus Čini se, pak, kako “Masterchef” Nove TV s vremenom gubi svoj čar i svrhu i daleko je to danas od zlatnih dana te emisije kada se zdušno pratilo svako jelo i navijalo za kandidate na njihovom putu da postanu profesionalni chefovi. Jednostavno, gledatelji su dojma da se razina srozala, a čak je i žiri u jednoj od prošlotjednih emisija naglasio da hrana nije na razini “Masterchefa”. A nije baš da smo na prvim epizodama, nego pred finalom. Treba pohvaliti ideju što su kandidati kuhali u prirodi, i to jela za HGSS-ovce, koji su ih onda komentirali. Taj dodatni element pridonio je zanimljivosti, no sve posluženo je jednostavno izgledalo (o okusima ne možemo), kao da u ranijim sezonama ne bi prošlo ni kvalifikacije. “Masterchef” je oduvijek bio onu jednu razinu iznad drugih sličnih showova, a kandidati su kuhali u rangu “ne pokušavajte ovo kod kuće”, ako nemate iskustva, dok se u sličnim natjecateljskim kulinarskim emisijama raspravljalo o tome kako se kuha tjestenina. Sada kao da se ta razina gubi, i to je zaista šteta za ovakav show.

Jamie Oliver: Jednostavna jela za svaki dan // HRT 2 - dvije ruže Jamie Oliver visoku razinu kako kuhanja, tako i produkcije, drži već godinama. Ipak, velik je put prešao od “Golog kuhara” do danas, kada većinom progovara o održivosti, zdravoj prehrani i domaćim delicijama. Tu se izdvaja njegova emisija “Jednostavna jela za svaki dan”, koja se može pogledati na drugom programu HRT-a. Nastala 2020. godine, orijentirana je na kuhanje kod kuće te kako napraviti nešto drugačije s poznatim namirnicama te prije svega priuštivima. Uistinu nešto za svakoga tko svakodnevno kuha.

Slatka kuharica // HRT 1 - tri ruže Govoreći o domaćoj i tradicionalnoj kuhinji, treba istaknuti i “Slatku kuharicu”, gastroputopisnu seriju čija se treća sezona već emitira na HRT-u. Iskusna slastičarka Petra Jelenić upoznaje gledatelje s tradicionalnim hrvatskim slasticama, a potom radi i svoju modernu verziju svake, odnosno verziju inspiriranu tradicijom, što je zaista odlična ideja iz dva razloga. Prvi je taj što otkriva možda i zaboravljene recepte, a potom ih modernizira i približava publici. Tako je u prošlotjednoj epizodi posjetila Bašku i otkrila gledateljima što je - hamenturnjak - za koji vjerojatno mnogi nisu čuli. Prvo je gošća u emisiji, Branka Poloniji s Krka, pokazala kako se radi tradicionalna verzija, a potom je uslijedila i moderna. Baš odlična ideja za sve koji uživaju u pravljenju slastica i u potrazi su za novim idejama.