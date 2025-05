Silvija otkrila što je presudilo njoj i Hrvoju: 'Vidjet će se sve, kad se kamera upali, nabaci se glumačka faca'

RTL-ov sociološki eksperiment "Brak na prvu" primakao se svome kraju, a mnoge gledatelje iznenadio je raspad Silvije i Hrvoja. Naime, ovaj par na početku je tvrdio da se vide zajedno i nakon showa, a sada je otkrio da će svatko svojim putem. Matej Sakoman potom je Silviju pitao što je prelomilo kod nje. "Ja sam bila u tom nekom vakuumu i vrtjela se u nadi da će biti nešto, pa neće.. Pa je. Cijelo vrijeme zbunjivalo su me fizički dodiri, zagrljaji, držanje za ruku..", rekla je te objasnila da se to u početku događalo kad su bili sami.

"Ne mogu ja reći da je to bilo pretjerano. Bilo je možda par poljubaca, nebitno, ali nakon toga, kad je krenulo pred kamerama, stalo je doma. Skroz se okrenulo, dok ja u jednom momentu nisam shvatila da Hrvoje samo za kamere dođe do mene. Još mi je rekao da se smirim", završila je pa dodala da su svi u nekom trenutku glumili, ali da se kod Hrvoja glumačka faca nabaci kad se kamera upali. "Vidjet će se sve, nemam ja što sada tu izmišljati. Meni je žao. Ja sam mu par puta pokušavala reći da ne radi to", zaključila je Silvija.

Podsjetimo, pred stručnjacima su Silvija i Hrvoje ispričali svoju stranu priče. „Imam osjećaj da mi je danas mrena s očiju pala. Sad kad sam tu sjedila, sad sam vidjela što se tu događa i vidim kako sam ja ispadala svih onih puta kad sam mislila da sam vas prevarila“, rekla je Silvija kad su ona i Hrvoje stigli pred eksperte, a Silvija zatim dodala: „Vidi se da je Igor do ušiju zaljubljen u Doris i da je nesretan, to je moje mišljenje. Možda ja griješim, ali ja sam to danas vidjela i meni je to bilo jasno kao dan.“

„Sva ta komunikacija zadnjih par dana mi nije jasna i kontradiktorna je i to će se i vidjeti“, komentirao je Hrvoje, a Silvija rekla: „Svi smo mi u jednom momentu glumili, ali on svaki trenutak kad se kamera upali nabaci tu glumačku facu, vidjet će se sve.“

„Prvo mi je rekao da ne osjeća seksualnu privlačnost i da ima previše godina da bi glumio nešto čega nema. Spomenuo je i moju komunikaciju i rekao da ima još nekih stvari koje mi ne može reći dok ne završi eksperiment jer još moramo neko vrijeme biti zajedno u kući“, otkrila je Silvija ekspertima, a Hrvoje na to rekao: „Nisam tako rekao, ali dobro, nema veze, rekla - kazala.“

Iva Stasiow pitala je Hrvoja želi li poručiti nešto Silviji kako se ona ne bi osjećala kao da mu se nije sviđala i kao da mu je nepoželjna. „Hoćete iskreno - potpuno mi je svejedno što si misli sada. Kad mene osoba u nekom trenutku na nekom nivou razočara, meni je potpuno za tu osobu, meni je tu jedan rez emocija. Možda zvuči malo okrutno, ali ja sam jednostavno takav i mislim da neke krive drine nema smisla ispravljati“, priznao je Hrvoje, a Iva Stasiow komentirala kako joj je žao što se njihov odnos, u koji je ona polagala puno nade, rasplinuo. Silvija i Hrvoje oboje su napisali da odlaze.