Pao prvi poljubac Kristine i Marka! Ona poručila: 'Dobro se ljubi, sad je plamen puno jači kod nas dvoje'

Kristina i Marko u sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" digli su dosta prašine. Naime, ovaj par napustio je svoje prvobitne partnere te odlučio graditi svoju priču što je naišlo na negodovanje kandidata u showu, a sada pokazuju kako je njihova odluka bila ispravna. Marko i Kristina u posljednjem su tjednu showa pokazali da se između njih stvorila bliskost, a pao je i prvi poljubac. Svoje posljednje druženje odlučili su provesti u termama na kupanju i uživanju te večeri. Na večeri su razmijenili poklone, a Kristinin izbor Marka je doveo do suza. Naime, Kristina mu je poklonila privjesak s tenisicom na kojoj je bilo ispisano ime njegove majke na ćirilice. To je njegov ritual kada trči, a ova gesta dirnula ga je do suza te je rekao da je ona jedina osoba u showu kojoj je to ispričao.

Tijekom kupanja u bazenu, par je razmjenjivao nježnosti, a pao je i poljubac.

- Marko se dobro ljubi, da. Često se ljubi i previše - poručila je Kristina kasnije kroz smijeh te dodala da je plamen između njih sada puno jači.

- Gori ludo - rekla je.

Podsjetimo, Kristina je u ovoj eksperiment ušla s Franjom, no od početka se nisu slagali u potpunosti. Marko je pak ušao s Irmom, no u jednom trenutku je priznao da mu se Kristina sviđa od početka showa te je predložio zamjenu partnera.

Inače, na početku ovog ciklusa u show su došli stručnjaci koji su i sami par kako b savjetovali kandidate, no njihov dolazak uzrujao je Marka. Dinko Pleša, psiholog i edukant psihoterapije, te Izabela, kroatistica i edukantica psihoterapije bave se partnerskim odnosima, proučavaju parove i pokušavaju im pomoći da razviju što kvalitetniji odnos, a u 'Brak na prvu' su stigli kako bi pomogli parovima da raščiste sve ono što nisu uspjeli sami.

„Vidim da su skladan par, da se poštuju, lijepo razgovaraju, lijepo ih vidjeti zajedno“, rekao je Igor, a Silvija dodala da joj ulijevaju povjerenje. „Uvijek sam otvoren kada dolazi neki psiholog koji nam može reći nešto više ili shvatiti neku situaciju iz potpuno drukčijeg kuta“, rekao je Marko.