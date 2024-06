Marko je dokazao Muri koliko mu znači kad je kleknuo i rekao: 'Hoćeš li se udati za mene?'

U današnjoj epizodi 'Braka na prvu' Mura i Marko te Danijela i Alan provodili su posljednje jutro u zajedničkom stanu…

Alan je Danijeli pričao da će promijeniti život, no njoj se više nisu slušale te besmislene priče. S druge strane, Marko i Mura bili su preplavljeni emocijama. „Svatko ima emotivnu stranu samo treba pravu osobu da to izvuče iz njega, a ona je izvukla iz mene najbolje i najslađe, mogu joj samo biti zahvalan“, rekao je Marko, a Mura dodala da će joj uvijek biti u mislima. „Došle su mi suze na oči zato što idem, ipak smo provodili 24 sata zajedno i teško mi se odvojiti od njega jer smo bili nerazdvojni“, rekla je.

Danijela je bila jako sretna što se vratila kući i smatra kako je Alan imao puno prilika da bude dobar muškarac i sjajan tip, ali nikad nijednu nije iskoristio. „Kajem se zbog puno stvari, baš sam u nekim situacijama bio grozan prema njoj, ali to je zato što je ona bila takva pa sam takav bio i ja“, rekao je i nastavio pričati da ne voli kad ga netko pita čime se bavi, a Danijela je to radila, no nije ju zanimalo ni koja mu je najdraža boja, što ga je Renata pitala.

Kad se Mura vratila kući u Čakovec, svojim najbližima pričala je o Marku. U to vrijeme Marku je pričao koliko ga upotpunjuje Murina prisutnost. „Tek sad vidim koliko sam sretan kad sam s njom i baš mi previše fali“, rekao je, a potom se našao s prijateljem da bi komentirali njegovo iskustvo. Pričao mu je da mu je jako drago što je sudjelovao u eksperimentu te da za kraj priprema nešto jako lijepo s njom, a njegov najbolji prijatelji komentirao je da ga nikad nije vidio toliko sretnog.

Kad se Danijela našla s prijateljima, požalila im se da se odnosi između Alana i nje pokvario zbog njegovih laži, uvreda i različitih nacionalističkih i seksističkih komentara. „Nisam se dobro snašla u tome, nisam se znala nositi s time“, priznala je, a njezinim prijateljima nije bio jasan cilj Alanove manipulacije i ponašanja prema jednoj ženi. Danijela ih je uvjeravala da su ostali kandidati uvidjeli njegovo ponašanje, ali i da je bilo onih koji su joj govorili da je Alan super. No kuma ju je shvatila jer je proživjela sličnu situaciju u pravom braku. „Znam kako je to užasan osjećaj kada ti znaš što se događa, a nitko ti ne vjeruje i zato mi ju je žao“, rekla Anđa.

Alan je isto otišao na piće s prijateljima. Priznao im je da mu se Danijela svidjela, ali da nije funkcioniralo među njima. On se ponadao da će biti nečega, ali komunikacija im je bila jako loša zbog njezine ironije, ciničnosti i niskih udaraca. „Sjedne strane kao nismo kliknuli, nismo postali frendovi, a s druge strane, troši toliku energiju na mene pa neka mi netko kaže - ima li tu nečega ili nema. Ja mislim da tu ima nečega“, zaključio je Alan.

Danijela nije znala otkud početi kad je počela pisati zavjete i nadala se da će iz svega ovoga izaći kao bolja osoba dok se Alan nadao da će prvi čitati zavjete jer je uvjeren da će Danijela promijeniti odluku. „Kao jedna normalna i zrela osoba, mislim da će me zagrliti i primiti sebi, a ne se više inatiti“, rekao je i dodao da mu je žao što nisu ostvarili ljubavnu priču.

Alan je za svoje zavjete naglasio da su napisani od srca. Opisao je njihov put u eksperimentu kao prelijepo iskustvo, s usponima i padovima. „Ti si ta koja je unijela vedrinu i osmijeh na naša lica“, rekao je i nasmijao Danijelu. On želi pamtiti samo lijepe trenutke i istaknuo da je na njoj najviše voli njezin osmijeh, oči, iskrenost, poštenje, samopouzdanje, a ponajviše njezino udaranje. „Možda nam nije bilo suđeno, možda neće biti nikada, ali znaj da neću nikada prestati misliti na tebe“, rekao je i dodao da bi sve ponovio, ali samo s njom te da bude ponosna na sebe što je poput njega bila hrabra i prijavila se u show. Danijela nije znala što reći na njegove zavjete osim da ju je dobro nasmijao.

Danijela je počela čitati zavjete uz napomenu da nema poruku za Alana, nego za gledatelje koji će se sresti s osobom poput njega, ti su zavjeti bili uputa za upotrebu osoba kao što je on. „To su osobe koje ne podnose kritike, ponižavaju i sramote druge kako bi uzdigli sebe. Osobe uvjerene da su superiorne, a trebaju konstantnu pažnju, potvrde i pohvale. Osobe s nedostatkom empatije za tuđe osjećaje, želje i potrebe“, rekla je i da je iskustvo s njim bilo bizarno, sablasno i iscrpljujuće. Alan ju je prekinuo jer to nije želio slušati, no Danijela je nastavila čitati da bi je Alan ponovno prekinuo i otišao. „To što ona priča su čiste izmišljotine. Nije u pravu, ne možeš mi s takvim stavom, žena koja nije rođena tu i koja nema bonton“, komentirao je uz psovke, no Danijela je pročitala sve što je napisala.

Dok je pisao zavjete, Marko je komentirao da nikad nije provodio toliko vremena s nekom osobom pa se vjerojatno zato tako brzo ljubav dogodila. Primijetio je im veza ide savršeno, baš onako kako bi trebala. Mura je uvjerena da je Marko onaj pravi te da s njim želi stvoriti budućnost, a on je planira zaprositi i siguran je da će joj se to svidjeti. „Malo je možda brzo i iznenađujuće, ali za nas definitivno nije. Vidim se s njom, vidim budućnost s njom, oboje to želimo tako da - to je to“, rekao je.

Marko je jedva čekao da vidi Muru, a kad je stigla, odmah mu je pala u zagrljaj. Rekla je kako je Marko postao dio nje i da je zbog njega postala bolja osoba. „Stvorile su se velike emocije prema tebi, čak bih se usudila reći da se rodila ljubav. Postao si smisao mog života i svemu dodao boje. Otvorila sam ti vrata svojega srca i predala ti se“, rekla je, obećala mu vječnu ljubav te priznala da se više ne može zamisliti bez njega, a Marko je bio ganut.

U svojim zavjetima rekao je kako nisu mogli ni sanjati da će pronaći osobu koja će ih toliko razumjeti, nasmijavati, usrećiti i ono najbitnije - vratiti im vjeru u ljubav. „Završili smo ovo putovanje, jedno poglavlje knjige i jedva čekam da nastavimo dalje pisati našu priču. Uvijek ću ti biti podrška, biti uz tebe i raditi na tome da te učinim sretnom…“, rekao je emotivni Marko te priznao da ne može riječima objasniti koliko mu znači i koliko mu je stalo do nje pa je kleknuo i rekao: „Hoćeš li se udati za mene?“ Mura je bez oklijevanja pristala te su se poljubili i dugo grlili...

