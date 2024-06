VIDEO Nikolina Pišek progovorila o uređenju luksuzne vile: 'Lagali su me...'

Poznata hrvatska voditeljica Nikolina Pišek krajem prošlog mjeseca uselila je u luksuznu vilu u podnožju zagrebačkog Sljemena i od tad sa svojim obožavateljima neprestano dijeli proces uređenja novog doma. Kuću vrijednu 1,7 milijuna eura kupila je zajedno sa svojim suprugom Vidojem Ristovićem koji je u međuvremenu preminuo, pa poslove selidbe uglavnom obavlja sama. U recentnoj objavi na društvenoj mreži Instagram podijelila je vlastita iskustva.

- Rekli su mi da će sve biti u redu. Brzo. Lagali su me. Ne vjerujte nikome tko vam kaze da je selidba i preuredjenje bauk. Ali znate što? - započela je atraktivna Zagrepčanka svoju ispovijest, pa nastavila: - Ja bih sve opet ponovo. Otvaram kutije, namještam, živim u prostoru koji polako osjećam i rađaju mi se nove ideje i vizije. I dobila sam par slatkih projekata uređenja interijera. Jedva čekam da se primim posla i nekome uljepšam zivot. I znate još što? Obožavam ljepotu nedovršenosti i procesa, tragove nekih minulih vremena obgrljenih u suvremeno. Volim prostore koji vam kažu nešto o ljudima koji tu obitavaju, o njihovim ljubavima i navikama, ne volim generičke prostore koji su danas sve zastupljeniji - slikovito se izrazila Pišek u opisu videa u kojem je možemo vidjeti kako nosi kutije sa stvarima.

Voditeljicu na Instagramu prati 129 tisuća ljudi, a dio je u komentarima podijelio reakcije na ovaj simpatičan videouradak. - "Kad kažu "slatke muke"..ne znam samo šta je slatko tu..", "Zovi ako trebaš pomoć", "Bravo...dala si prostoru odobni dio sebe i zato ima posebnost nasuprot sterilnosti ...Divno" - neki su od komentara na najnoviju Nikolininu objavu.

Podsjetimo, voditeljica se nedavno javno obračunala s jednim regionalnim tabloidom nakon objavljene vijesti da navodno ima dečka. Ljutita Nikolina obratila se putem Instagram priče i napisala:

- Nikolina Pišek ima novog dečka! Priznala sve, on joj je pomogao oko sređivanja vile: 'Nisam imala dovoljno novca'", stoji u naslovu jednog srpskog tabloida pa je Pišek na to i odgovorila. "Alo, bolesnici, žrtve sje*anog balkanskog zaostalog mentaliteta u kojem žene ne mogu ništa same ako nemaju muškarca uz sebe. Nemam ništa načelno protiv muškaraca. Kao niti bilo koga drugog. Ali protiv bezumlja u kojem se svaki moj uspjeh pripisuje 'misterioznom muškarcu' - imam. Bolesnici. Partner? Je li vam ikad palo na pamet da to može biti recimo - poslovni partner? Sad natrag marš u pećinu iz koje ste izgmizali, napisala je Nikolina, a onda se dodirnula i mizoginije i šovinizma.

- Kao majka dviju djevojčica, pitam se - kuda ovo sve vodi? I to pretežno gledajući medije - osobito u Srbiji, da budem potpuno precizna. Nemojte niti pokušavati ovu moju misao okarakterizirati kao nacionalizam. Jer odmah otklanjam te ideje. Pitanje šovinistički intoniranim i mizoginim medijima - imate li vi žensku djecu? Majke, sestre, prijateljice? Možda ste, što je još strašnije, i ženske autorice ovih sramotnih tekstova i sigurno i vas bole, ali nemate izbora? Budući da sustavno, i tekstovima, a još više dvosmislenim naslovima žene gurate u nišu u kojoj su one dobre dok su nečije, sigurno "kurve" kada nešto postignu, otpad kada su "šutnute" ili ničije... Bilo kakva druga opcija nije opcija. A meni je bolja budućnost naše djece jedina opcija, dodala je Pišek.

Ova 51-godišnjakinja prethodno je na društvenim mrežama podijelila nekoliko videosnimki na kojima je pokazala kako je uredila svoju vilu. Pokazala je kako je uredila blagovaonicu te dio dnevnog boravka i još jednom je pokazala kako uz stil za modu ima i stila za uređenje interijera. Na snimkama se vidi kako je svoj novi dom uredila popularnim komadima namještaja kao što su stolci Calligaris Oleandro, a pokazala je i kako izgleda njezina garderoba u novoj vili. Potom se ponovno javila te otkrila da je održala prvu zabavu u vili.

- Imamo prvi mini party! - pohvalila se voditeljica. Potom je podijelila fotografiju svoje luksuzne kupaonice. - Ovo na svjetlarniku je ptica, sleti mi svako jutro... Ako to ne vrijedi svakog graška znoja uloženog u ovo, ja ne znam što vrijedi. P.S. Ima da se uvalim u ovu kadu prvu put - napisala je Nikolina na fotografiju. U snimci na Instagram priči podijelila je još neke dijelove interijera.

