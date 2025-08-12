Mario pobijedio Rebeccu i otišao u šumu, u kući anarhija: 'Oni mene jednostavno ne poštuju'

Nikolina je na imanje stigla jako rano, a sve kako bi krenuo duel sluga. "Jedva čekam gledati borbu, ovaj put čak navijam za Rebeccu", otkrila je Manuela. "Kad bi barem bila neka runjava da ga mogu potjerati kao mačka miša", strepila je Rebecca. "Voljela bih da Mario pobijedi, vidjet ćemo što to za mene znači", zaključila je, pak, Doroteja.

Kada je krenula igra sa slagalicom - Rebecca i Mario nisu bili ni svjesni što ih čeka. Ni jedno ni drugo nisu imali pojma što slažu. Uskoro je Nikolina intervenirala i rekla slugama da slažu jarca, a onda je igru prije kraju priveo Mario. Otišao je potom u šumu. "Malo mi je nedostajalo, ali on je pobijedio. Drago mi je. Nadam se da će imati noćne more u kolibi", zaključila je Rebecca. Dobila je kamenčić od Marija, koji se zaputio u kolibu.

Mario se u kolibi odmah prihvatio rješavanja zagonetke, a ekipa u kući prihvatila se ovotjednih zadataka. Doroteja je pokrenula inicijativu rada na tjednom zadatku, a Manuela ustvrdila: 'Oni mene jednostavno ne poštuju'. Dok Doroteja vjeruje u Marija i njihovu suradnju, stvari se polako mijenjaju.

Dario i Davor za to vrijeme sređuju svinjac, a Manuela traži svoj skriveni ceker. Dečki komentiraju činjenicu da su trn u oku drugima. "Mislim da ćemo ići u arenu jedan protiv drugog i jedan će ići kući", zaključio je Dario o njihovoj situaciji. "Imaju klan, rokaju nas jednog po jednog, ali to je igra", zaključio je Davor. Dečki su nastavili s radom.

Ipak, većina kandidata oglušila se o Manuelinu naredbu da se krene s radom. "Hoćeš kisnuti s nama?", pitao ju je Darko. "Mislim da vam nije jasno da pričate s vođom", poručila je ekipi Manuela. Ivan je uskoro otkrio da ona i nije neka farmerica, ali ni vođa. "Ispada da me shvaćaju kao karikaturu", zaključila je na kraju svega Manuela.

Nerad se nastavio tijekom dana, a Rebecca je potom Darka i Ivana tužila i Manueli. Uskoro je stigao Hamdija, a Manuela i Rebecca zaputile su se na tržnicu nakon što je Rebecca konačno otkrila vođi obitelji gdje je njezin ceker. Tržnica je krenula, a onda i prve napetosti. Hamdija je otkrio Manueli da nije donio kavu. "Pa je l'' znaš da smo ludi bez kave", jasna je Manuela. Vidjela je i čizme, a uskoro su ih Davor i Dario oteli! "Dali bi i pet mačeva i sjekiru, samo da Manuela dobije kavu", otkrio je Davor.

Kada su Manuela i Rebecca donijele namirnice, uslijedilo je oduševljenje. "Barem da nešto dobro primjećuju, da sam i njih zadovoljila jednom u sto dana", zaključila je Manuela. Mario vrijeme provodi sam u kolibi, nakon što je pronašao posljednji trag, koji ga možda vodi u finale. Davor i Dario ustvrdili su da veliki klan vodi kuću, unatoč tome što je Manuela vođa. 'Farmu' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati. Show je dostupan i na platformi Voyo.