Marijana Mikulić o sinu: 'Kada vidim drugu djecu njegova uzrasta, a tek one godinu ili dvije mlađe, zazebe me oko srca'

Glumica Marijana Mikulić (40) na svojem je Instagram profilu podijelila objavu koju je posvetila svom sinu Jakovu o čijim je poteškoćama u razvoju progovorila prošle godine. Tada je Marijana otkrila i probleme s kojim se susreću kako bi mu pomogli.

- Moj Jakov ne govori, ne gleda u oči, ne odaziva se na ime, ništa ne razumije kada mu se govori. Pola godine se čeka termin jer su zbog korone ljudi odustajali, inače valjda ide to i do godinu dana. Nećemo nikog tražiti da 'gura' - napisala je tada.

Sada je podijelila fotografiju na kojoj sa sinom pozira zagrljena te napisala dulju poruku.

Foto: Instagram screenshot - I živiš svoj film. I sretan si. Da, i zato što znaš čega sve ima na svijetu. Ali i čisto zato - jer si sretan! Jer imaš sve ono što si nekada samo priželjkivao. Ali ipak, ta strepnja. Neizvjesnost. Napredak je vidljiv, očigledan... Ali kada vidim drugu djecu njegova uzrasta, a tek one godinu ili dvije mlađe, zazebe me oko srca. Malo, kratko. Brzo ja to otresem i idem dalje. Ali negdje je to uvijek u mislima, na srcu, i svuda ide sa mnom, i samo iskoči nenadano, ma kako sretna i zadovoljna bila u datom trenutku - iskreno je napisala Marijana, a potom se obratila mamama.

- Svim majkama koje imaju pile nad kojim strepe, i za kojim svakog dana srce malo preskoči - šaljem ljubav, želim nadljudsku snagu, jer znam da vam treba, a da je često ponestane. Ma svim mamama treba, i ne trebamo se sramiti to priznati da padnemo i da je nekad teško. Samo trebamo bez srama tražiti podršku, da lakše otresemo strepnju i nastavimo punom parom naprijed! Jer druge nam ionako nema, zar ne?! - zaključila je glumica koja se sa sinom trenutno nalazi u Njemačkoj.

Dodajmo da Marijana an svojem Instagram profilu često dijeli obiteljske fotografije te govori o nekim događajima. Tako je nedavno otkrila da se sele, a stalno dobiva i podršku svojih 32.000 pratitelja.

VIDEO Promocija knjige Željka Bebeka 'U inat svima'