Maju Šuput ovaj kandidat je oduševio: Bez razmišljanja, najseksepilniji nastup koji sam vidjela

Nastupi devetero talentiranih kandidata nizali su se kroz drugu polufinalnu epizodu Supertalenta, no samo tri najbolja nastavila su borbu za veliku pobjedu u showu. Pred žirijem, kojim je u ovoj epizodi predsjedao Janko Popović Volarić, nije bila laka odluka, a konačan odabir pao je na mladu pjevačku nadu Anatachu Filimone, rasplesani Plesni studio Korak te markantnog akrobatskog performera Olega Tatarynova koji su svojim sjajnim nastupima izborili prolaz te tako popunili pola mjesta u finalu.

Mlada pjevačica Anatacha FIlimone na audicijama je postavila velika očekivanja osvojivši direktan plasman u polufinale zahvaljujući Martininom zlatnom gumbu, a nadmašila ih je izvevši nastup dostojan velike pozornice. U polufinalu Anatacha je zasjala u raskošnom izdanju i otpjevala kombinaciju pjesama 'How Will I Know' i 'I Wanna Dance With Somebody' omiljene pjevačice Whitney Houston, a njezin neupitan talent nagrađen je prolaskom u finale, gromoglasnim pljeskom i brojnim pozitivnim reakcijama. „Uz pjevački, scenski i karizma moment, definitivno imamo osobu za koju ja mislim da je ovdje zasluženo i ja bih jako voljela da je češće čujemo, ne samo kako pjeva, već i kako govori, da nam kaže svoje misli i osjećaje. Jer, nevjerojatno, ali ja sa 46 mogu od jedne predivne mlade žene od 19 godina jako puno naučiti. Hvala ti na tome“, poručila je Martina, dok je Janko zaključio da će njezino ime nakon ovakvog nastupa svi upamtiti.

Šarolikom i upečatljivom koreografijom prolazak u finale izborio je i Plesni studio Korak koji je članove žirija ostavio pod pozitivnim dojmom, odvevši ih na trenutak na ulice životopisnog Pariza. „Nemamo puno plesnih grupa, ali vi ste u tom smanjenom broju bili moj apsolutni favorit i prije ovog nastupa. Ja obećavam da ću napraviti sve da kolege uvjerim da prođete u finale jer to zaslužujete“, poručio im je nakon nastupa Janko, a njihova energija osvojila je i Davora koji je zaključio: „Svi koji kažu da ples nije supertalent, probajte vi ovo složiti“. Još jedno mjesto u finalu zauzeo je akrobatski performer Oleg Tatarynov koji je izazvao pravu senzaciju na pozornici Supertalenta. Osim što se ponovno vinuo u zrak gdje je pokazao vješte pokrete na šipci, Oleg je za kraj nastupa uskočio u kadu i u ritmu glazbe izveo zavodljive plesne pokrete koji su uz efekt prskanja vode dodatno došli do izražaja. „Dosta sam ponosna večeras na naše prezime, gospodine Tatarynov. Bez razmišljanja, najseksepilniji nastup koji sam vidjela“, rekla je Maja koja se nije mogla nadiviti izvedbi svog prezimenjaka, pa je za kraj zaključila: „Zamislite samo, žene i svi ostali kojima se ovo svidjelo, što će ovaj čovjek, koji je sigurno moj rođak, napraviti u finalu“.

Iako nisu izborili prolaz u finale, ostali kandidati u drugoj polufinalnoj epizodi predstavili su se u najboljem izdanju. Najmlađa natjecateljica osme sezone Supertalenta Laura Baćak, koja je na audicijama žiri osvojila simpatičnošću i britkim jezikom, za polufinale odabrala je pjesmu iz kultnog filma 'Vlak u snijegu', a cijeli nastup upotpunila je zabavnom koreografijom. „Teško je bilo suspregnuti slatkost“, priznao je Davor koji je zaključio da bi se svi s veseljem budili kada bi im Laurina verzija pjesme svirala kao budilica. Na pozornicu Supertalenta vratio se i kantautor Kristijan Penavić koji je otpjevao autorsku uspješnicu 'Pokaži mi dušo svoju moć', a svojom zaraznom energijom razveselio je i osvojio članove žirija. „Cijeli nastup je bio kao da si nakon onog audicijskog dijela odradio turneju po cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Došao si u jednoj energiji, potpuno drugačije u odnosu na audicijski dio. Tamo si bio pomalo sramežljiv, prestrašen i nesiguran dječarac, a sada si došao maltane kao Mick Jagger“, poručila mu je Martina. Teatralan nastup priredila je pjevačica i violinistica Shasha Cui koja je izvela pjesmu

'Faded' i dokazala da se na pozornici osjeća kao kod kuće. Njezino iskustvo na sceni prepoznali su i članovi žirija, od kojih su neki istaknuli težak izbor pjesme, a Maja je zaključila: „Nije ovo baš najjednostavnija pjesma za otpjevati, pritom i svirati violinu i izgledati sjajno, no ono što me fascinira kod tebe je tolika doza samouvjerenosti. Tako dobro vladaš pozornicom da bih se čak usudila reći da je tvoj stage presence bio jači od samog nastupa“. Atmosferu u studiju nastupom na harmonici u ritmu narodne tradicije podigla su braća Đuranović, a njihov energičan nastup publika je nagradila velikim pljeskom. „Izvrsni ste svirači, strašno ste simpatični“, poručio im je Janko koji, baš kao ni ostatak žirija, nije mogao ostati imun na njihov šarm.

Spektakularni polufinalni nastup priredila je Luana Cayres koja je još tijekom audicija otkrila da njezino tajno oružje leži u dugoj i čvrstoj kosi pomoću koje lebdi u zraku dok izvodi zahtjevne akrobacije. Ovoga puta Luana je svoj performans podigla na novi nivo pozvavši na pozornicu Maju Šuput koju je pomoću kose zaljuljala u zraku te tako izazvala šok kod članova žirija, a dojmu se nije mogla oteti ni Martina koja je poručila: „Atraktivnost današnjeg nastupa nadmašila je sva moja očekivanja“. U zrak se podigla i plesačica Nola Rađenović Fijan koja je spretnim i okretnim nastupom na kolutu u liku Batmana i Jokera izvela koreografiju koja predstavlja borbu između razuma i ludosti. „Meni jako svidjelo što si napravila“, zaključio je Davor koji se pozitivnim reakcijama priključio ostalim članovima žirija.

Nakon druge polufinalne epizode, pola mjesta u finalu Supertalenta je popunjeno, a koji će kandidati zauzeti preostala mjesta tek ostaje za vidjeti u idućim epizodama, od kojih je prva na rasporedu u nedjelju na Novoj TV.

