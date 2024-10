Naša bivša misica seli i napušta Hrvatsku zauvijek: 'S nestrpljenjem iščekujem kad će selidba doći kraju'

- Zbilja jako volim putovanja, i iako ih sada malo rjeđe prakticiram zbog majčinskih obaveza, još uvijek su važan dio mog života. Azurna obala ima posebno mjesto u mom srcu, toliko da je često nazivam svojim drugim domom. Zato mi inače nije potreban nikakav poseban razlog za putovanje ondje. Svaki posjet tom dijelu Francuske za mene je povratak u mjesto gdje se osjećam potpuno opušteno i ispunjeno. No, ovaj put sam na Azurnoj obali provela desetak dana, posvećujući se ne samo uživanju u prekrasnom krajoliku i atmosferi, već i završavanju priprema za svoje preseljenje. Svaki trenutak proveden ondje bio je dragocjen. Šetnje uz more, uživanje u sunčanim danima i blagom povjetarcu te poseban način života tog kraja, sve me to podsjeća zašto sam se odlučila upravo za Azurnu obalu kao svoje buduće stalno boravište, stoga mogu reći da ovo putovanje nije bilo samo još jedan odmor, već i uvod u novu fazu mog života - za Večernji list govori hrvatska manekenka i nositeljica titule Miss Universe Hrvatske 2015. Barbara Ljiljak. Kako i sama kaže, pred njom je jedno novo životno poglavlje koje je nedavno otvorila rođenjem prekrasne kćerkice Sofie. Strastvena je zaljubljenica u putovanja, a ona su sada dobila i jednu novu čar - voljenu suputnicu u čijem društvu Barbara najviše uživa.

- Putovanja s njom su dobila novu, ljepšu dimenziju. Kako je još mala, pažljivo biram destinacije i polako je uvodim u svijet putovanja. Do sada smo posjetili moj rodni Split, koji je blizu, i predivnu Azurnu obalu. U Splitu smo se divno proveli, okruženi obitelji i prijateljima. Svaki trenutak bio je ispunjen smijehom, ljubavlju i zajedništvom. Azurna obala, s druge strane, bila je prava oaza uživanja. Šetnje uz more i ukusni ljetni ručkovi, već su stvorili prave uspomene. Čini mi se da se i njoj jako svidjelo, cijelo vrijeme se smješkala i bila je iznimno dobra dok je znatiželjno promatrala sve oko sebe. Stoga se pripremamo za novo putovanje uskoro - priča nam jedna od najljepših Hrvatica te dodaje:

- Putovanje s našom kćerkicom donosi mnogo radosti, jer je ona zaista mirna i dobra beba. Do sada nisam imala veće poteškoće, a svaki trenutak proveden s njom čini mi se čarobnim jer uživam u svakom osmijehu i pogledu. Smatram da je sve stvar dobre organizacije. Priprema unaprijed, planiranje ruta i osiguranje svih potrebnih stvari, od hrane do igračaka, čini putovanje mnogo ugodnijim. Osim toga, svaka nova avantura s njom donosi poseban osjećaj sreće i ispunjenja. Tako, putovanja postaju ne samo izazov, već i prilika za stvaranje dragocjenih uspomena i jačanje obiteljskih veza. Svaki trenutak s njom je jednostavno dragocjen - kaže Ljiljak koja nam otkriva kako je Sofia podnijela svoj prvi let.

- Naš prvi zajednički let prošao je odlično! Moja kćerkica se smijala cijelo vrijeme dok sam je zabavljala igračkama, a njezina sreća stvorila je opuštajuću atmosferu. Vjerujem da će, poput mene, i u budućnosti uživati u letenju. Tko zna, možda će jednog dana postati prava mala putnica koja uživa u svakom uzletu i slijetanju! Čini mi se da već sada pokazuje znatiželju prema novim iskustvima, pa se nadam da će razviti ljubav i prema putovanjima - radosno nam govori.

FOTO Pogledajte predivne fotografije s Azurne obale, gdje će se Barbara Ljiljak uskoro i službeno preseliti

- Tijekom nedavnog boravka na Azurnoj obali, najviše sam uživala u opuštenim danima na plažama. Rujan je za mene savršeno vrijeme za to - sunce je još uvijek toplo, ali je zrak osvježavajuće blag, a plaže su znatno mirnije. U tom mjesecu, cijela obala odiše nekom posebnom energijom, kao da se sve smiruje nakon užurbanog ljeta. Što se tiče restorana, godinama imam nekoliko dragih mjesta na koja se uvijek rado vraćam. Na tim lokacijama vlada ta posebna kombinacija vrhunske kuhinje i gotovo obiteljskog gostoprimstva. Svaki put iznova osjetim tu povezanost s lokalnim ambijentom, a jednostavne, ali savršeno pripremljene mediteranske delicije, čine svaki obrok neponovljivim doživljajem. Jutarnje kave na Azurnoj obali imaju poseban šarm, i moj ritual započinje u Cova Plage u Monacu. Ima nešto nevjerojatno u njihovoj atmosferi, u ranim jutarnjim satima, suncem okupani pogledi na more, nježno miješanje morskog zraka i miris kave koji se širi terasom. To je mjesto gdje volim provoditi trenutke u tišini, uz savršenu kavu i doručak. Kada govorimo o hotelima, uvijek se vraćam u Hotel du Cap-Eden-Roc, smješten na vrhu Cap d'Antibes. Ovaj hotel za mene nije samo luksuzan smještaj - on je oaza elegancije s dubokom poviješću. Njegova priča, koja uključuje samo dvije obitelji, talijansku Sella i njemačku Oetker, daje mu poseban šarm i karakter. Hotel je otvoren 1870. godine i od tada se ističe kao omiljeno odredište mnogih poznatih osoba iz svijeta umjetnosti, filma i politike. F. Scott Fitzgerald ga je opisao kao Hotel des Etrangers u svom romanu "Blaga je noć", a ovdje su se okupljali i mnogi drugi veliki umovi. Osim toga, hotel se ponosi svojim prekrasnim bazenom s morskom vodom, koji mnogi smatraju jednim od najljepših na svijetu. U hotelu, gosti mogu uživati u vrhunskim gastronomskim iskustvima, uključujući Michelinov restoran Louroc i Eden-Roc restoran, gdje se poslužuju mediteranske delicije pripremljene od najkvalitetnijih namirnica. Tijekom ljetnih mjeseci, hotel postaje centar glamura, privlačeći brojne poznate osobe, a posebice tijekom filmskog festivala u Cannesu, kada se održava amfAR Gala, događaj koji okuplja holivudske zvijezde. Svaki put kad sam tamo, osjetim nevjerojatnu povezanost s prošlošću, ali i mir sadašnjeg trenutka, kao da je vrijeme stalo, a svijet izvan tih zidova ostao negdje daleko - objašnjava Barbara koja je, osjeti se po boji tona u glasu, stvorila posebnu povezanost s ovim dijelom Francuske.

- Za mene je Azurna obala zaista jedno od najljepših i najromantičnijih mjesta na svijetu. Osjećam se kao da sam je otkrivala iznova svake godine, i sada, kada ću ondje živjeti, napokon mi djeluje da sve sjeda na svoje mjesto. Ne mogu se zasititi njezine bogate gastronomije. Francuska kuhinja je poznata po svojim vrhunskim vinima, aromatičnim sirevima i izvanrednim jelima, a svaki obrok na Azurnoj obali je pravo iskustvo. Restorani su prepuni lokalnih delicija koje očaravaju nepca, a svako jelo priča svoju priču. Ono što me posebno privlači jest energija ovog mjesta. Francuzi imaju jedinstven način življenja koji slavi jednostavne stvari - obitelj, prijatelje, prirodu i dobru hranu. Ova energija je zarazna i svaki put me potakne da se opustim i uživam u trenutku - prepričava Splićanka kojoj najviše odgovara ta ljetna, mediteranska i opuštajuća klima.

- Kada je riječ o smještaju, bila sam u raznim hotelima, no Hotel du Cap-Eden-Roc posebno mi se svidio. Ovaj hotel pruža sve što volim – savršena kombinacija mira i prirodne ljepote. Smješten je u mirnom dijelu Cap d'Antibes, što ga čini idealnim mjestom za opuštanje i uživanje u svakom trenutku. Ovdje se osjećam kao kod kuće, daleko od gradske vreve i stresa. Iako volim mir, uvijek je dobro imati mogućnost izlaska. Ako poželite malo zabave, Monaco je nadohvat ruke. Samo kratka vožnja i već možete uživati u noćnom životu, posjetiti popularne klubove i kafiće. Ova blizina čini Hotel du Cap-Eden-Roc savršenom bazom za istraživanje i uživanje u svemu što Azurna obala nudi - ističe Barbara koja je osim ambijenta, kako je već natuknula, očarana i tamošnjom gastronomskom ponudom.

- Gastronomska ponuda na Azurnoj obali je izvrsna, a francuska kuhinja oduvijek zauzima posebno mjesto u mom srcu. Izvrsni specijaliteti i slastice ovdje su neodoljivi, a svako jelo priča svoju priču. Francuska je poznata po svojim ukusnim zalogajima, a ja sam posebno oduševljena svježim, hrskavim kroasanima - kojima ne mogu odoljeti. Escargot bi ipak posebno istaknula. To je jedno od najpoznatijih francuskih jela. Radi se o puževima koji se poslužuju topli, sa začinima kao što su peršin i češnjak. Uz to ide topli kruh kako bi se mogao umakati u umak od maslaca. Kao ljubiteljica slatkog, ne mogu zamisliti odlazak u restoran bez deserta na kraju. Francuska je sinonim za izvanredne slastice, i među mnogim čarima, teško mi je odabrati omiljene. Ipak, posebno bih istaknula Tarte Tropézienne, ukusan kolač iz Saint-Tropeza. Ovaj okrugli biskvit nalik briocheu, posut karameliziranim šećerom i punjen raznim kremama, pravi je raj za nepce. Svaki put kad sletim na aerodrom u Nici, uvijek se zaustavim u njihovoj slastičarni kako bih kupila nekoliko malih Tarte Tropéziennea. Naravno, ne smijem zaboraviti ni neizostavni Crème brûlée. Ova slatka krema od vanilije, prekrivena slojem prženog šećera, pravi je klasik francuske kuhinje i savršeno završava svaki obrok - opisuje naša sugovornica.

- Obično putujem s partnerom ili prijateljicama, a svako putovanje donosi svoj jedinstveni šarm. Francuska je posebno romantična destinacija za izlete s partnerom, dok je istovremeno i izvor zabave kada putujem s curama. Postoji nešto, što nas sve mami pa svaki put, planiranje putovanja na Azurnu obalu postaje pravi timski projekt. Često se dogovaramo doslovno od danas za sutra, a s partnerom se ponekad dogovorim ujutro i već popodne krenemo na put. Taj osjećaj uzbuđenja kada se nečega odlučimo u trenutku i jednostavno spakiramo torbe stvara nevjerojatnu energiju - kaže bivša misica koja se prisjetila i jedne lijepe anegdote s ovog putovanja.

- Te večeri, dok smo sjedili u restoranu, moja kćerkica je bila s nama, mirno spavajući u kolicima. Svi smo uživali u hrani i razgovoru, kada su iznenada do nas došla momci s gitarama. Bilo nas je strah da će je probuditi stoga smo im pokušali ukazati na nju, no oni su već počeli svirati, i dok su nas zabavljali, ona je i dalje spavala kao da ništa nije čula. U jednom trenutku, prebacili su se na dječju pjesmu, a mi smo se nasmijali, jer je ta situacija bila toliko slatka. Unatoč svemu, ona je ostala mirna i ništa nije omelo njen san. Bilo je to jedan od onih trenutaka kada shvatiš koliko su putovanja posebna, jer donose neočekivana iznenađenja i još ljepše uspomene - ispričala je ponosna majka te za kraj zaključuje:

- Putovanja su moja istinska strast koja obogaćuju moj život na toliko načina. Svom životu u Francuskoj jako se veselim. Azurna obala predstavlja spoj svega što volim, i s nestrpljenjem iščekujem kad će selidba doći kraju tako da mogu neometano uživati u njoj.

