Maja Šuput pokazala kako vježba u trudnoći: 'Da mi je ovo netko rekao prije par mjeseci...'

Prije desetak dana Maja Šuput s obožavateljima je podijelila najsretniju vijest i otkrila da u njezinu malenu obitelj uskoro stiže još jedan član. Maja ne krije koliko uživa u trudnoći i koliko se neopisivo raduje novom poglavlju života koje je pred njom i njezinim suprugom Nenadom Tatarinovom, a koliko joj trudnoća dobro stoji pokazala je i na najnovijim fotografijama na kojima pozira u fitness centru u rozom sportskom kompletiću koji naglašava njezin zaobljeni trbuščić. Vježbanje u teretani Maja je u trudnoći zamijenila trudničkim pilatesom.

- Da mi je netko rekao prije par mjeseci da ću ići na trudnički pilates rekla bi da je lud ... Uglavnom, gym sam zamijenila ovim fenomenalnim treningom za trudnice pod stručnim okom privatne trenerice. Ovo je toliko zabavno da idem 3 x tjedno, a uvijek sam mislila da je pilates dosadan. Cilj - zdrava trudnoća i brzi oporavak nakon poroda - napisala je Maja koja je trenutno u 16. tjednu trudnoće.

Foto: Instagram

Podsjetimo, pjevačica je trudnoću obznanila putem društvenih mreža uz nekoliko preslatkih fotografija na kojoj pozira s Nenadom. "Iznenađenjeeeee! Dragi moji, od svih objava i najava, imam puuuunooo veću vijest od svih dosadašnjih. Ova je za nas najljepša, najčudesnija i toliko magična da vam ne mogu opisati naše osjećaje. Naime, u našu malu, ali prepunu ljubavi obitelj, dolazi prinova kao najveći dar i kao karika koja je bila oduvijek željena i samo je još ona nedostajala za naš svemir", započela je Maja.

Foto: Instagram

"Malo je reći da smo oboje u '7. nebu' i da je riječ uzbuđenje doseglo novu dimenziju. Napokon je došao trenutak da vam otkrijemo slatku tajnu i da beba ima prvu foto uspomenu na rast u maminom trbuščiću. Danas slavimo 15 tjedana u nadi da će sljedećih 25 proći ovako lijepo i sigurno za nas. Wish us luck", poručila je Maja koja je istaknula trudnički trbuščić u pripijenoj bijeloj haljini.

Da se želi ostvariti u majčinskoj ulozi 41-godišnja pjevačica nikada nije krila, no time se nikada nisu opterećivali. - Kad Bog da – dat će. I Nenad i ja jedva je čekamo i želimo, ali nismo od onih ljudi koji dijete žele pošto-poto. Sada imam toliko projekata da i ne stignem napraviti dijete, no možda nam to uspije na medenom mjesecu. Bilo bi prekrasno dobiti dijete bez ikakva grča - kazala nam je Maja u intervjuu koji je dala u rujnu prošle godine. Otkrila je tada kako nema ništa ni protiv posvojenja. – S obzirom na to da je liječnik rekao da ni suprug ni ja nemamo nikakvih zapreka za začeće prirodnim putem, pokušat ćemo prirodnim putem. Ali ako me pitate konkretno što mislim o tome, apsolutno sam za to i mislim da je to plemenit čin. Posvojeno dijete gledate kao svoje i to je jedna od opcija koju uvijek pozdravljam - naglasila je tada Maja koja će se zasigurno i u majčinskoj ulozi snaći jednako dobro kao i na pozornici.

Foto: Instagram