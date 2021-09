Maja Šuput pokazala kakav je tulum priredila za rođendan: Prvih 5 minuta bilo je pristojno

Svoj 42. rođendan Maja Šuput proslavila je s bliskim prijateljima u jednom restoranu u Zagrebu i s obožavateljima je podijelila kakva je atmosfera vladala na proslavi. - Prvih 5 minuta bilo je pristojno... ovo je tih 5 minuta....- napisala je pjevačica i na Instagramu podijelila fotografije na kojima pozira sa suprugom Nenadom Tatarinovim i prijateljima. U videima koje je objavila pokazala je kako je zabavna i plesna atmosfera bila na njezinom rođendanskom tulumu, a njezin dugogodišnji prijatelj i modni stilist Marko Grubnić napisao joj je sljedeću rođendansku čestitku:

- And just like that... Ponovno slavimo. Sretan rođendan draga Maja. Već dugo vremena smo više od prijatelja, mi smo obitelj. Ovaj mjesec obilježen je slavljem u obitelji Šuput - Tatarinov jer su prije nekoliko dana proslavili i šest mjeseci malenog Blooma. - Bloom sutra slavi 6 mjeseci. Naravno , kao pravi partijaner kreće sa zabavom dan prije, u to ime živjeli... - objavila je Maja prije šest dana dok je s obitelji uživala na odmoru na Hvaru.

Maja je definitivno jedna od najzaposlenijih pjevačica na estradi, a od ove nedjelje opet ćemo ju gledati kao članicu žirija showa Nove TV "Supertalent" u kojem će joj u žiriju društvo raditi Martina Tomčić, Janko Popović Volarić i Davor Bilman.

