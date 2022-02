Luka oduševio žiri svojim tijestom i ribom, Pažanin oduševljen: 'Ovakvo jelo do sada još nismo imali!'

I u večerašnjoj su epizodi Željka Klemenčić, Ivan Pažanin i Tomislav Špiček tragali za najboljim kuharima amaterima koji su im jelo po izboru morali pripremiti u 60 minuta.

Za prolazak u drugi krug natjecanja kandidatima su potrebne bile barem dvije zelene kuhače članova žirija, a prvi se žiriju svojim jelom predstavio 'španjolski Žminjanin' Juan Francisco Sanchez Gracia, inače pomoćni kuhar koji u Hrvatskoj živi već 16 godina.

Na njegovom tanjuru našao se brancin u škarniclu s povrćem, a žiri je imao hrpu komentara. ''Previše masnoće je na povrću, mrkva nije dobro očišćena, ljuskice od ribe su tu isto ostale, a nisu trebale'', nizali su se loši komentari. ''Ma nije uopće problem da žiri čisti ljuske od ribe kandidatima'', sarkastično je rekao Špiček. ''Vidi se potencijal u vama. Vidi se da je to ruka koja može izvući jelo do kraja'', ipak je nešto blaži bio splitski chef. Juan je dobio dvije zelene kuhače i prošao je dalje.

Foto: RTL

Nakon jednog neuspjelog pokušaja serviranja ribe, došle su na red prijateljice Klara Grmuša i Kristina Čančar iz Zagreba, a žiriju su odlučile servirati šareni kiš s piletinom i povrćem prelivenim vrhnjem za kuhanje i sirom. ''Malo sam nesretna zbog odabira kukuruza'', rekla je Željka, a Špiček je zaključio da su djevojke lijepo odradile posao. ''Najteže je bilo izvući da tijesto bude pečeno. Netko ima dobru ruku za tijesto'', komentirao je Pažanin. Djevojke su dobile dvije zelene kuhače i prošle dalje. ''Presretne smo jer smo dobile zelenu kvačicu od Špičeka'', sretne su bile cure.

Tri crvene kuhače poslale su jednu kandidatkinju kući, a zatim je stigla najstarija kandidatkinja Marija Bićanić. Podrijetlom iz Slovačke, inače iz Crikvenice, Marija ima 74 godine, a žiriju se odlučila predstaviti tradicionalnim jelom - brudetom od miješane ribe. ''Voljela bih naučiti raditi pjenice i općenito još o suvremenoj, novijoj kuhinji'', otkrila je. ''Ovo je bilo jako ukusno i fino'', rekao joj je Pažanin koji je jedva čekao vidjeti tko stoji iza mini remek-djela na tanjuru, a Špiček je rekao da nema ama baš ništa za dodati. Marija je dobila tri zelene kuhače i prošla u sljedeću audicijsku fazu.

Foto: RTL

I Luka Mandić iz Donjeg Miholjca oduševio je žiri svojim tijestom i ribom – perkeltom od soma. ''Ovo je prvi put u životu da radim svoju tjesteninu'', priznao je Ivan. ''Pohvala za domaću tjesteninu. Sve mi odgovara'', rekao je Pažanin, a Špiček je dodao da bi samo volio da je jelo malo pikantnije. ''Mislim da nikad nismo imali ovakvo jelo'', rekao je Pažanin te dodao da je ovo napravio netko tko zna. Željka je također pohvalila Lukino tijesto, pa je Luka u drugi krug prošao s tri zelene kuhače.

Natalija Orešković iz Gacke Doline odlučila se za ličke šnicle. ''Ja dolazim iz Like i moram napraviti nešto ličko. Moja djeca ovo ne vole jer unutra ide puno češnjaka pa mi je drago ovo jelo žiriju napraviti'', rekla je Natalija. ''Ostavlja mi dojam da iza ovoga stoji neko iskustvo'', komentirala je Željka. ''Bravo, svaka čast!'', rekao je Nataliji Špiček savjetovavši joj da drugi put koristi bolji dio mesa. ''Vidi se da je radila iskusna ruka, ali za mene je meso previše žilavo i pire mi nije dovoljno dobar'', rekao joj je Pažanin te okrenuo crvenu kuhaču. Bez obzira, Natalija je prošla dalje jer su joj Špiček i Željka okrenuli zelene kuhače.

Od troje kandidata koji su uslijedili samo je Tajana Radojčić iz Velike Kopanice prošla dalje zasluživši dvije zelene kuhače nakon što je pripremila patlidžan punjen s mljevenim mesom, rajčicom i lukom. ''Drago mi je da ste nam servirali nešto što nitko do sada nije'', pohvalila je Željka Tajanu.

Samanta i Ivan Belan, supružnici iz Pule prijavili su se u show zajedno dok su u sretnom iščekivanju četvrtog djeteta! Žiriju su se predstavili pečenim pačjim prsima u umaku od crnog vina i karameliziranim kruškama i salatom. ''Jako domišljata ideja'', rekao je Pažanin kušavši jelo. ''Lijepo je vidjeti kada amateri ovako serviraju tanjur'', komentirao je Špiček, a i Željka je bila sličnog stava pohvalivši im i salatu. ''Za mene ste ipak podignuli letvicu ovakvim početkom. Od vas očekujem dosta'', zaključio je Pažanin, a supružnici su sretno otišli u idući krug s tri zelene kuhače.

Foto: RTL Monika Kunstek i Manuela Golubović dolaze iz Našica i prijateljice su 13 godina. Cure su žiriju napravile lungić na slavonski način uz umak od povrća i pire od krumpira kao prilog. ''Tanjur nije baš posebno uzbudljiv'', komentirala je Željka no djevojke su na kraju prošle dalje s dvije zelene kuhače.

Danilo Grozdić i Ante Mrvičić, prijatelji iz Zagreba zajedno su se prijavili u show, a s obzirom da obojica vole kuhati, često pozivaju prijatelje na večere. Povrće zarolano u file brancina na podlozi od krumpira i pjenici od šampanjca. ''Radimo ovo jelo za Pažanina, on je s mora'', otkrili su dečki. ''Do finala bi nas moglo dovesti to što se dobro razumijemo i što imamo neko predznanje, a slabosti nemamo!'', našalili su se Ante i Danilo.

''Kombinacija svega je izvrsna i svježina povrća je super. Vidi se da je netko dosta domišljat'', rekao je Pažanin nakon što je kušao jelo te dodao da je uvijek dobro da se zapeče korica ribe. ''Drago mi je da ste imali ambiciju nešto novo dodati na tanjur uz ribu'', rekla im je Željka. Špiček je imao mnogo zamjerki, ali momci su dobili dvije zelene kuhače i prošli su u drugi krug.

Tko sve ide u sljedeći krug natjecanja, gledatelji će otkriti sutra od 21 sat u novoj epizodi 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'

VIDEO Ksenija Pajić nominirana je za Večernjakovu ružu: "Ljudi su željni nasmijati se, malo se opustiti"