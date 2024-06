Tarik Filipović otkrio da poznati kviz ide na pauzu, pa zaželio uspjeh vatrenima na Europskom prvenstvu

Trojica natjecatelja sjajnim nastupima obilježila su posljednje ovosezonsko izdanje popularnog kviza. Zdenko Mikša odustao je na 13. pitanju. Nije znao da je glavni grad britanskog teritorija Montserrat napušten pa je kući otišao s 18.000 eura. Ivan Barić emisiju je napustio sa 150 eura zbog lapsusa na 10. pitanju, a Blaž Bertol osvojio je "samo" 5 000 eura - netočno je odgovorio na 11. pitanje, a ostala su mu dva džokera.

Zagrepčanin Zdenko Mikša otvorio je posljednju ovosezonsku emisiju "Milijunaša" odgovarajući na 13. pitanje - za 34.000 eura: Po čemu je poseban Plymouth, glavni grad britanskog teritorija Montserrat? U ponudi su bili: A: pod morem je, B: napušten je, C: dug je 50 km i D: nije na Montserratu. Učitelj likovnog iskoristio je sve džokere u prošloj emisiji, a kako nije znao gdje se nalazi britanski teritorij Montserrat, odustao je. Da je odgovarao rekao bi da Plymouth nije na Montserratu. Budući da je točan odgovor bio B: napušten, odluka se pokazala odlična jer je kući otišao sa 18.000 eura!

Voditelj Tarik Filipović je objasnio da je Plymouth napušten između 1995. i 1997. zbog erupcije vulkana Soufrière Hills. Status glavnog grada nikad mu nije maknut, iako je otočna vlada premještena na sjever.

Prvi najbrži prst u emisiji bio je 28-godišnji Ivan Barić iz Solina. Magistar matematike prvog džokera zatrebao je na sedmom pitanju. Nije znao na kojem je brodu kapetan Ahab alfa i omega: na Pequodu; na Ukletom Holandezu, na Hispanioli ili na Infernu?Džoker zovi, Josip Buklijaš, mislio je da je točan odgovor "na Pequodu" te da je riječ o liku iz romana "Moby Dick" Hermana Melvillea, ali nije bio siguran. Ivan je pak prihvatio njegovu sugestiju i osvojio 600 eura. Za prelazak drugog praga pitanje je bilo: Koja država nije dio političke suradnje poznate kao Weimarski trokut - Velika Britanija, Njemačka, Poljska ili Francuska? Ivanu nije bio poznat pojam Waimarskog trokuta, no znao je da je riječ o gradu u kojem je donesen ustav njemačke države nakon Prvog svjetskog rata, Weimarske Republike. Nakon džokera "pola-pola" ostale su Velika Britanija i Francuska, a Ivan je odlučio riskirati. Obrazložio je da se Velika Britanija često odvajala od država na kontinentu pa su se možda izdvojili i iz te političke inicijative. A kod konačnog odgovora se zbunio i naveo D: Francuska. Kviz je napustio sa 150 eura.

- Suradnja je započeta 1991. godine u njemačkom gradu Weimaru, a Velika Britanija nije bila dio toga i Vi ste trebali reći upravo to što ste nam objasnili. Žao mi je, kazao je Tarik.

Na stolac nasuprot Tariku idući je sjeo 18-godišnji Blaž Bertol iz Zagreba, kojem je prije dva tjedna završila gimnazijska nastava. Do 9. pitanja stigao je lako, sigurnim odgovorima. No tada je zatražio pomoć publike jer nije znao do kojeg muzeja vode stube u čijem se podnožju nalazi brončana skulptura čovjeka s podignutim šakama – Art Institut of Chicago, Gatty Center, Philadelphia Museum of Art ili Museum of Modern Art?

Za Art Institute od Chicago bilo je 10 posto publike, za Getty Center 20, za Philadelphia Museum of Art 45, a za Museum of Modern Art 25 posto. Blaž je poslušao publiku i osvojio 2500 eura. Na idućem pitanju, za prelazak drugog praga, Blaž je otkrio da igra i prati nogomet te je bez problema odgovorio da u Ligi petice sudjeluje 96 prvoligaških momčadi. No na pitanju za 10.000 eura nije bio siguran u odgovor, ali nije tražio džokere. Pa je tako odgovorio netočno i napustio emisiju s 5.000 eura. Blaž je rekao da Gali nisu zauzeli i opljačkali Rim, no točan odgovor bio je Huni. U ponudi su još bili Vandali i Vizigoti.

- Ostadoše džokeri. Žao mi je. Vizigoti su 410. osvojili Rim, Vandali 455., a Gali 386. prije Krista. Papa Leon I. Veliki odvratio je Atilu od ulaska u Rim. Točan odgovor je A: Huni, objasnio je Tarik.

Odjavljujući posljednju ovosezonsku emisiju, Tarik je zaželio uspjeh vatrenima na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, a gledateljima ugodno, lijepo, mirno i sretno ljeto.

