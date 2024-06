Srpski mediji tvrde da su pokradeni protiv Engleske. Posebno su se okomili na zvijezdu Reala

U dvoboju 1. kola skupine C EURA u Gelsenkirchenu su nogometaši Engleske svladali Srbiju s 1-0 (1-0). Pobjednički pogodak za Engleze dao je Jude Bellingham (13). Englezi su se u prvom poluvremenu nametnuli kao dominantna snaga i jedan od favorita za naslov, dok su se Srbi ponajviše branili i izgledali defenzivno. No, u drugom dijelu Englezi su energetski pali i postavili dosta upitnika oko nastavka EURA, a Srbi su hrabrijom igrom izgledali kao bolji suparnik u drugom poluvremenu, no nisu uspjeli zabiti.

Srpski mediji uglavnom su odali priznanje hrabroj igri Srbije i tvrde da su Englezi nezasluženo pobijedili, a svi se hvataju sporne situacije kada je nakon duela s Trippierom u kaznenom prostoru pao Mitrović.

- HRABROJ SRBIJI FALIO GOL PROTIV ENGLESKE! "Orlovi" pali, ali je Piksi održao riječ - piše Mondo.

- Srbija oštećena!? Mitrovića pokupili u kaznenom prostoru, VAR ne reagira - tvrdi Informer, a za njegovim primjerom poveli su se i ostali srpski mediji.

- Hrabra Srbija poražena od Engleske na startu Eura – Bellingham presudio, malo je falilo „orlovima“ za remi - piše Nova S.

- SRAMOTAN POTEZ BELINGEMA! NAPADAČ ENGLESKE NAMJERNO UDARIO KOSTIĆA! Srpski reprezentativac POLUDIO zbog toga, umalo je nastao kaos! - aludira Kurir na čarke Bellinghama i Kostića, ali to nije bilo tako strašno, a slično pišu i Novosti.

- Srbija je mogla i morala bar do remija na startu EURO! Bellingham donio pobedu Englezima, ali Orlovi s ovakvom igrom prolaze grupu - komentar je Blica.

- "OTPISANI" POKAZALI ZUBE! Srbija izgubila od Engleske, ali je oduševila na startu EURO 2024! - pišu srpski Novosti.

- Srbija izgubila utakmicu, ali dobila igru: Poslije lošeg prvog poluvremenu u drugom dobra utakmica „orlova“ - piše srpski Danas.