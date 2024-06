Tamara i Filip nakon 'Braka na prvu' otkrili druže li se i dalje i koji im je ljubavni status

U finalu showa "Brak na prvu" Tamara je priznala kako joj se Filip sviđa, a on je kasnije rekao kako sada ne želi vezu i nije spreman žrtvovati svoje slobodno vrijeme. Nakon što je show završio ovaj par podijelio je svoje dojmove o sudjelovanju u ovom sociološkom eksperimentu RTL-a. Tamara je u razgovoru za RTL rekla kako je za nju sudjelovanje u showu bio izlazak iz zone ugode, dok je Filip istaknuo da mu je show pomogao da nauči više o sebi.

Na pitanje druže li se nakon showa Filip je priznao: Sada malo manje. Nemam vremena za sebe. Ali, bila si mi na rođendanu. Tamara je dodala: - Dobro, rođendan je jednom godišnje ne budemo se valjda toga držali. Filip je otkrio kako je Tamara upoznala cijelu njegovu obitelj i rekao je kako ona njega nije htjela upoznati sa svojima. Ispričao je i kako su njegovi bližnji zadovoljni njegovim nastupom u showu.

VEZANI ČLANCI

- No 'špotali' su me na početku svi, posebno ženski rod. - priznao je Filip, a Tamara je rekla: - Neki su bili skeptični kako ću se prikazati, s obzirom na to da sam ja glasna. Na pitanje jesu li sada u vezi s nekim, Filip je rekao kako mu je teško poslije prekida s Tamarom ući u sličan odnos i treba mu vremena da dođe k sebi, a Tamara je rekla kako nije u vezi sada. Prisjetili su se i početka svog odnosa u showu te činjenice da i dalje djeluju kao par.

- Od početka smo tako bili, od trećeg dana – prva večera je bila naša večera - prisjetio se Filip. - Znam ja zašto se tebi nisam svidjela. Ljudi odbijaju stvari koje se ne mogu priuštiti - rekla je Tamara.

U finalu showa su pogledali svoje snimke i tada je Filip priznao da je bio užasan na početku, ali je potpuno promijenio mišljenje te se još jednom ispričao Tamari. Tamara je dobila dojam kao da je se gura u osvajanje Filipa, no stručnjaci su joj objasnili da se slažu s njom da muškarac treba osvajati ženu, ali i da žena treba pokazati kad joj se netko sviđa.

VIDEO Leona Paraminski rodila je u istoj klinici kao Meghan Markle, a muž joj je pomagao pri porodu