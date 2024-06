Tiago otvorio dušu nakon finala showa: 'Bio sam šokiran. Samo Bog i ja znamo što sam sve prošao u tom stanu'

Sudionik ''Braka na prvu'' Tiago u RTL-ovu sociološkom eksperimentu bio je u braku s Tinom. Iako su svoj odnos odlučili nastaviti i nakon snimanja, njihovi planovi ubrzo su naišli na, kako se zasad čini, nepremostivu prepreku. Naime, Lovre i Tina otkrivaju da je Tiago od nje tražio odnos utroje, dok on tvrdi suprotno, odnosno da je Tina bila inicijatorka te ideje. Uslijedio je javni rat između bivših supružnika u kojem se Tiago posuo pepelom zbog, kako kaže, vlastite iluzije ljubavi, a u najnovijem razgovoru za RTL.hr osvrnuo se na stručnjake, Tinu, a progovorio je i o svojoj obitelji.

Tiagu je, u jednom trenutku na kraju showa stručnjakinja Iva Stasiow rekla da je 'igrač'.

- Poštujem ih kao ljude i ne shvaćam to osobno. Bio sam šokiran cijelom pričom da navodno nisam bio zainteresiran za Tinu cijelo vrijeme i da sam sve glumio. Kako tri stručnjaka mogu biti tako naivni? To govorim zato što smatram da su odabrali stranu i nisu posumnjali u sve to, pogotovo kada znaju da je naša priča višeslojna. Dakle, Ivi sam dobro odgovorio s obzirom na okolnosti, ali ne ljutim se jer je to bio trenutak i smatram kako oni rade svoj posao i moraju nam dati takve povratne informacije.

Kazao je i da je ovo bio jedini način da eksperiment završi na najmanje štetan način.

- Ovo je bio jedini način da završim sociološki eksperiment na najmanje štetan način, vjerovali ili ne. Samo Bog i ja znamo što sam sve prošao u tom stanu. Bilo je puno ekstremnih situacija, dobrih i loših, tako da je ultimatum (koji je ranije spomenut) bio izrečen prije nego što je ona napustila stan posljednji put. Kako nije bio poštovan, to je bila posljednja šansa.

Otkrio je i u kojem je trenutku shvatio da Tina nije žena za njega.

- Kada joj nije bilo stalo što ću misliti i kako ću se osjećati kada je ona nakon naše svađe otišla na zabavu s prijateljicom, pogotovo zbog toga što smo bili u lošim odnosima. To je, recimo, bila kap koja je prelila čašu - izjavio je bivši kandidat i dodao da je nije kontaktirao kad su bili razdvojeni jer je znao sam da se ne slažu oko toga zašto je došlo do kraja i zbog toga bi se samo još više povrijedili.

Na pitanje o tome što njegovi bližnji kažu o vezi s Tinom odgovorio je da njegova obitelj ima puno delikatnijih situacija kojim se moraju baviti, a rekao je i da misli da je Tina bila zaljubljena u njega, te da mu je oprostila.

