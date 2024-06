RTL otkrio novosti o 'Životu na vagi': Evo gdje će sada kandidati skidati kilograme

Nova sezona 'Života na vagi', osim snažne volje i ustrajnosti novih 16 kandidata, opet će pokazati ljepote jednog kraja Lijepe Naše. Još jednom ekipa je smještena u mjestu bogate kulture, povijesti i mnoštva prirodnih ljepota, ovaj put Međimurju! Na krajnjem sjeveru Hrvatske snimanje je u punom jeku, a treneri Mirna Čužić i Edo Mehmedović te kandidati već su se naviknuli na novu svakodnevicu.

Ovaj put ekipa ima dojam da su na posebnom kampiranju, njihov novi dom nalazi se u neposrednoj blizini Toplica Sveti Martin koje nude wellness i bazene, kilometarske pješačke staze, sportske terene, a okruženi su prekrasnom prirodom…

„Kad sam vidjela gdje ćemo biti smješteni, poželjela sam da me netko uštipne jer sam mislila da sanjam. Oduševile su me kućice koje su u skladu s prirodom. Volim drvo i takvo uređenje interijera daje mi osjećaj topline i doma. Ali i cijeli okoliš je predivan; stari mlin, potočić posred kampa i gusto zelenilo koje ga okružuje idealno su okruženje koje treba i nama, a posebno kandidatima nakon napornih treninga. No svugdje gdje je lijepa priroda, vidim samo raj za dušu“, rekla je Mirna.

„Kampiranje je meni možda i najdraži oblik odmora. Stalno si u kontaktu s prirodom, a opet imaš sve što ti je potrebno za opuštenost. Bio sam s obitelji više puta na kampiranju; i kao dijete i kao roditelj, pa mogu sagledati širu perspektivu. Ove smo godine natjecateljima bliže nego ikad prije pa doslovno ne mogu mrdnuti a da netko od nas ne motri svaki njihov pokret. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se stvari razvijati kad budemo bliže kraju, zasad se svi jako volimo i poštujemo“, u šali je rekao Edo.

Treneri su zaključili kako su dosad pomalo zapostavili sjever Hrvatske jer uvijek svima prvo padnu na pamet Čakovec i Varaždin, no Međimurje je puno više od toga. „Okruženi smo predivnom prirodom. Međimurje me oduševilo koliko je lijepo uređeno, zeleno, puno zimzelenog drveća i svaka je kuća sređena do posljednjeg detalja. Šetnjica uz Muru, okolni brežuljci, vinogradi, kleti, sređeni sportski tereni… veselim se što ću imati priliku istražiti Međimurje“, rekla je Mirna, Edo nastavio u istom tonu: „Međimurje me oborilo s nogu, priroda je prekrasna, a turizam cvate. U samom središtu smjestio se Sveti Martin na Muri koji, osim termi, može još toliko toga ponuditi. Svaki tjedan otkrivamo novi kutak, a i biciklizam je tu popularan pa svaki slobodan trenutak koristimo za istraživanje.“

Edo je novu lokaciju usporedio i s Lividragom u Gorskom kotaru jer smatra da je to najnevjerojatnije mjesto na kojem se snimao 'Život na vagi' pa se zato se još više veseli dogodovštinama u Međimurju. „Ona divljina i odsječenost od ostatka svijeta je nešto neopisivo. Međimurje je, pak, jako razvijeno, mislim da nigdje u Hrvatskoj nisam vidio toliko uređenih sportskih igrališta kao ovdje, uvjeti su briljantni, doslovce, svako selo ima sportski teren i infrastrukturu za bavljenje različitim tjelesnim aktivnostima. Na pedeset metara od nas je sportska dvorana s teretanom, ispred nje su teniski, košarkaški, rukometni i nogometni teren. Malo dalje je igralište za odbojku na pijesku. Voda koja se prelijeva u vanjskim bazenima termi se čuje po noći kad sve utihne i kao da šapće poziv na kupanje. Probudim se svako jutro i pomislim da sam u raju. Vjerojatno zato što i jesam“, zaključio je.

