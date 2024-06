Je li Bruno Petković svoje odigrao na Euru? Njegov gaf bi nas mogao skupo koštati

Je li Bruno Petković svoje odigrao na Europskom prvenstvu u Njemačkoj? Naime, na konferenciji za medije u Neuruppinu, dan nakon poraza od Španjolske, izborniku Zlatku Daliću bilo je postavljeno pitanje o kaznenom udarcu koji je protiv Španjolaca u 79. minuti izveo Bruno Petković. Dalićeva reakcija bila je snažna, čak i pomalo sugestivna.

– To je situacija koju trebamo riješiti. Modrić i Kramarić nisu bili u igri. Penal je bio nad Brunom i pravilo je da ga ne izvodi igrač nad kojim je bio penal. Nije ga trebao on pucati. Ako nismo mi, stožer na klupi, stigli reagirati, ako nismo stigli reći, dozvati, onda postoji hijerarhija u reprezentaciji, postoji pravilo da se poštuje starije igrače. Nije on (Bruno, op.a.) trebao pucati jer je bio penal nad njime, uz to što je i promašio penal u Ligi nacija protiv istog golmana. Nema ovdje mjesta nikakvom egu, nema mjesta nikakvom iskakanju, i to ću ja riješiti.

Tko je onda trebao izvesti kazneni udarac, pitali smo izbornika.

– Ili Perišić, ili Majer, ili netko treći, samo ne onaj nad kojim je penal napravljen – uzvratio je Dalić.

Može imati posljedice

E, sada možemo samo nagađati što se dogodilo u 79. minuti utakmice Hrvatska – Španjolska: zašto je baš Bruno Petković uzeo loptu i izveo penal ako je nepisano pravilo da to ne bi trebao činiti igrač nad kojim je prekršaj napravljen. Pa onda i zašto u toj situaciji naša klupa nije reagirala vidjevši da se Bruno – hrabro ili nepromišljeno, procijenite sami – sprema izvesti jedanaesterac?

Uglavnom, dogodio nam se gaf koji u konačnici može imati i posljedice, jer jedan gol i te kako može biti važan na kraju natjecanja po skupinama, kada se bude radio poredak trećeplasiranih. Budemo li uopće trećeplasirani. A Bruno je tako unutar godine dana zapucao dva jedanaesterca za Hrvatsku, i oba ga je puta razoružao isti vratar, gorostasni Bask Unai Simon. Kad smo već kod penala, prekjučer su na travnjaku bila dvojica naših reprezentativaca koja su u raspucavanju protiv Španjolaca u Ligi nacija prošle godine svladala Simona: Brozović i Perišić.

Dalić se osvrnuo i na situaciju koja je prethodila jedanaestercu, u kojoj je Petković bio sam pred španjolskim vratima.

– Kada sam kasnije pogledao snimku, mislim da je Bruno trebao dati gol. Imao je sve otvoreno, bez vratara na golu. Možda ga je igrač taknuo i izbacio iz koraka, iz ritma pa je pao, ali bio je prazan gol i trebao je učiniti dodatni napor da zabije – istaknuo je Dalić.

Hrvatska reprezentacija do sada nikada nije izgubila drugu utakmicu u skupinu na velikom natjecanju. Zabilježila je sedam pobjeda i pet remija. Utakmicu s Albanijom igra u srijedu u Hamburgu od 15 sati.