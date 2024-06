Majer komentirao situaciju o kojoj priča cijela Hrvatska. Evo što kaže o Petkoviću i penalu

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu s početkom u 15 sati igra utakmicu 2. kola grupne faze, ovaj s Albanijom protiv koje smo veliki favoriti. Iznimno važna utakmica za Hrvatsku dolazi nakon poraza 0:3 na otvaranju protiv Španjolske, a na konferenciji za medije od 14:15 nalazili su se bundesligaški dvojac te kolege iz napada, Andrej Kramarić i Lovro Majer.

- Svaka je utakmica najbitnija i ova protiv Albanije je možda i najbitnije. Tražimo pobjedu vrlo jasno i kratko, bez toga ne moramo ništa drugo niti računati. Tri boda su najvažniji, a to se od nas i očekuje. Maksimalno smo fokusirani na Albaniju - rekao je Kramarić na početku.

- Mislim da je ta situacija završena. Izbornik je rekao sve na tu temu, Bruno je uzeo penal, nažalost nije zabio, to se može svakom dogoditi. To je gotova priča i ne treba tu više ništa dodati posebno - reagirao je Majer na situaciju koja se naveliko provlači po medijskom prostoru.

- Pričali smo nakon poraza od Španjolske, ali po mojem mišljenju to nije izgledalo toliko loše kao što rezultat govori. To je nogomet. Nije to bilo tako kritično kako se piše. Idemo dalje, ta utakmica me više ne interesira. Znamo što je ispred nas. Gas do daske, bit će što bog da i da bude malo više sreće - izjavio je Kramarić.

- Napravili smo malu analizu Albanaca. Gledali smo ih protiv Italije i to je jedna jako dobro ekipa. Imaju dobrih pojedinaca, ali bih ih izdvojio kao čitavu momčad. Jako su motivirani, gladni su uspjeha i to je jako bitno. Neće biti lako igrati protiv njih, ali ako ćemo mi biti pravi i protiv njih i protiv Italije da ćemo dobiti obje utakmice - kazao je Majer.

- Uopće nisam razmišljao o tome hoće li nam pobjeda protiv Albanije biti dovoljna, niti imamo vremena o tome razmišljati. Svaka utakmica je najbitnija, ova sljedeća protiv Albanije. Tražimo pobjedu, vrlo jasno, bez toga ne moramo ništa drugo ni računati. Najbitnija su nam tri boda iz te utakmice. Ne razmišljam o kalkulacijama - smatra napadač Hoffenheima.

- Za mene je ostvarenje sna igrati protiv toliko naših ljudi. Naježio sam se tijekom himne. Igrati ovakve utakmice je san svakog od nas i jedino što možemo reći i obećati je da ćemo dati sve od sebe i da ćemo se boriti do kraja i nadam se da ćemo proći skupinu - kaže Lovro.

- Voljeli bi da smo dobili tu prvu utakmicu, ali koliko tu pomaže iskustvo, to je nogomet. Gubiš ili pobjeđuješ svaki treći-četvrti dan. Nekad vam nogomet da, nekad ne da. Nevezano uz iskustvo, dat ćemo maksimum pa što bude. Voljeli bi da se grupna faza završi na najljepši mogući način, to nam je cilj. Fokusirani smo i motivirani, da probamo ostati što dulje ovdje, uživati u ovom okruženju i podršci, ovo nam je velika prilika, bilo bi šteta ne iskoristiti ovakvo 'domaće' prvenstvo - izjavio je Andrej.