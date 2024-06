Slavni pjevač imao je hit kojeg sigurno znate, a sada je objavio da boluje od teške bolesti: 'Poruke podrške su dobrodošle'

Slavni glazbenik Don Omar (46) početkom prošlog desetljeća proslavio se velikim hitom. Radi se o pjesmi "Danza Kuduro" koja je izašla 2010. godine i koju ste zasigurno čuli, a njezina zarazna melodija teško izlazi iz glave. Pravi je ovo hit koji je proslavio ovog glazbenika za kojeg od tada nismo imali prilike puno čuti. No, on se sada javio i to s nimalo dobrim vijestima. Naime, Don Omar oglasio se na društvenim mrežama gdje je otkrio da se bori s teškom bolešću. Glazbenik je otkrio da se bori s karcinomom i to fotografijom iz bolnice i porukom: "Danas imam, ali sutra neću imati karcinomom. Poruke podrške su dobrodošle. Vidimo se." U komentarima je dobio puno poruka obožavatelja, a detalje svoje dijagnoze nije otkrivao. Otkrio je jedino da je počeo s liječenjem koje će se odviti u Orlando Healthu na Floridi, bolnici koja je poznata po najsuvremenijim mogućnostima liječenje karcinoma.

Podsjetimo, Don Omar, rođen je kao William Omar Landrón Rivera, poznato je ime reggaetona od ranih 2000-tih, a globalnu prepoznatljivost osvojio je s pjesmom "Danza Kuduro" na kojoj je radio s kolegom Lucenzom. Pjesma trenutno na YouTubeu ima više od milijardu i pol slušanja, a i nakon nje nastavio je raditi na glazbi. No, ni jedna druga njegova pjesma nije imala ovakav uspjeh. Inače, ana njegovim društvenim mrežama može se vidjeti i da za ovo ljeto ima zakazanu turneju.