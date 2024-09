'Ljubav je na selu' pojam je za trash sadržaj koji se prati, bilo otvoreno, bilo tajno

Ljubav je na selu RTL, - dvije ruže

Televizijski fenomen! Nema boljih riječi kojima se može opisati RTL-ov show “Ljubav je na selu”, a čija se nova sezona počela emitirati u sklopu jesenske sheme. Jer kako inače objasniti da iz godine i godinu ovaj sadržaj, koji bi po svim kriterijima među ljudima trebao izazivati zgražanje, okuplja toliku masu fanova. Ruku na srce, treba priznati da se ta masa fanova prvenstveno podsmjehuje formatu i gleda ga zbog humora, a ne zbog ljubavnih priča, ali važno je pronaći svoju nišu i dobru formulu za uspjeh. A upravo je to pošlo za rukom ovom showu koji je sa svojih 17 sezona najdugovječniji hrvatski reality. RTL parove spaja još od 2008. godine, s time da je taj cilj bio u fokusu prvih nekoliko sezona, a kasnije je emisija postala produktivniji stvaratelj memeova nego brakova (iako su i po ovom drugom kriteriju iznenađujuće uspješni za jedan televizijski format). Hvali se često RTL s brojem brakova i novorođene dječice proizašlih iz showa i na tome im zbilja treba čestitati. No fascinantna su i postignuća ovog realityja na društvenim mrežama te općenito u hrvatskom javnom prostoru. “Ljubav je na selu” je pojam za trash sadržaj koji se prati, bilo otvoreno, bilo tajno, njihovu dnevnu doza šala na društvenim mrežama je praktički nemoguće zaobići, kandidate se komentira zbog njihovih izjava te i dalje mnogi žele biti dio ovog showa. I da, mogli bismo ga osuđivati do prekosutra, zbog nemoralnog iskorištavanja kandidata, zbog neumjesnih šala, zbog ismijavanja, zbog... nastavite niz po želji. Ali za to vrijeme “Ljubav je na selu” ostaje televizijski fenomen, bilo to nama drago ili ne.

Mostovi života, NOVA TV - tri kaktusa

Da bi neki televizijski format prikupio fanove i stalne gledatelje mora se poklopiti više faktora, a jedan je od njih, osim samog sadržaja, i kontinuitet njegova prikazivanja u poželjnom terminu. To očito još nije shvatila Nova TV koja kontinuirano showove prekida i premještaja ih po dnevnom rasporedu bez ikakvog smisla i reda. Zadnja žrtva je turska serija “Mostovi života” koja je uklonjena iz popodnevnog termina (valjda da se oslobodi vrijeme za još repriza) te će se nadalje emitirati samo prijepodne. Za početak, izrazito je neozbiljno toliko često mijenjati termine te je iz perspektive gledatelja strašno frustrirajuće. Taman se “navučeš” na nešto i onda moraš prekinuti gledatelje. Na HRT-u se sapunice već više od 30 godina prikazuju u istom terminu i iako je i to ekstrem koji ukazuje na slabu prilagodljivost novim trendovima, nije rješenje niti jednomjesečna premetaljka u silnoj želji za postizanjem gledanosti koja se na taj način, paradoksalno - gubi. Ipak, Nova TV poziva gledatelje da mogu seriju u bilo kojem terminu nastaviti gledati na Novoj Plus. Guraju svoju platformu, logično, ali logično je i dovesti u pitanje koliko će novih pretplatnika privući prebacivanjem turskih sapunica iz televizijskog programa na digitalne platforme. Uz sve dužno poštovanje, zna se tko je ciljana publika takvog sadržaja i ponovno, uz sve dužno poštovanje, moramo ovdje izraziti sumnju oko ideje da će prebacivanjem “Mostova života” i cijela horda baka pohrliti na digitalne platforme. Naravno, svi se digitaliziramo, ali ovaj potez više djeluje kao tjeranje gledatelja od televizora, umjesto privlačenja novih na streaming platformu.

Dinamo - Slaven Belupo, MaxSport - tri ruže

Teško je gledateljima, odnosno točnije navijačima Dinama, bilo ostati ispred malih ekrana prošlog tjedna, i to više od jednom. Nakon već svima poznatog debakla protiv Bayerna uslijedio i potop protiv Slaven Belupa. Sve to stoički su prenijeli i komentatori koji su nekako uspjeli zadržati ozbiljnost i profesionalnost. Pritom su oduševili gledatelje svojom dosjetljivošću pa je viralna postala izjava komentatora MaxSporta Cmrečnjaka. “Povratnički pogodak Ilije Nestorovskog u HNL-u za 4:1. Slaven Belupo protiv Dinama... Evo rečenice za koju sam mislio da je možda nikad neću izgovoriti”, rekao je poluozbiljno, polu u šali, kao da mu je išta drugo preostalo. Inače, kako je u HNL-u postalo napetije, tako je i prijenos događaja postao zanimljiviji. Osim komentatora prošlotjednih utakmica, pažnju je nedavno privukla i sportska novinarka Valentina Miletić, kada je s trenerom Hajduka Gennarom Gattusom uživo odradila intervju na talijanskom.

Tko želi biti milijunaš?, HRT 2 - dva kaktusa

I dok se na drugim televizijama barem događa nešto zanimljivo, na HRT-u je krajem rujna i dalje jednostavno - dosadno. U subotu predvečer mogu se na Drugom programu tako pogledati tek reprize kviza “Tko želi biti milijunaš?”. Tek su za listopad najavljene nove sezone i koliko god im se veselili, sve je to puno prekasno u odnosu na konkurenciju.