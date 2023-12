Lejla i Tarik Filipović objavili fotografiju sa sinovima, pratitelji se iznenadili

Lejla i Tarik Filipović prošlog su vikenda bili na koncertu Dine Merlina, a nakon koncerta fotografirali su se sa sarajevskim umjetnikom, te sinovima Dinom i Armanom.

- Jedan je Dino Merlin. Hvala za čaroliju, napisala je Lejla pokraj fotografije. Obitelj Filipović pozirala je i sa Zdravkom Čolićem, a pratitelji su im poručili kako su ih sinovi prerasli.

Inače, Dino je njen sin kojeg je dobila u braku s Dinom Majolijem a Tarik ga je prihvatio kao svoga i to pokazuje i na društvenim mrežama.

Podsjetimo, jedan od najpoznatijih televizijskih voditelja i glumaca Tarik Filipović i manekenka te bivša misica Lejla Filipović sudbonosno 'da' izrekli su na Silvestrovo, odnosno Staru godinu 2007., a dva mjeseca kasnije dobili su i sina Armana. Tarik je ove godine emotivnom objavom na Instagramu sinu čestitao 15. rođendan.

- Arman... Iako sam u djetinjstvu bio najsretniji i najbezbrižniji, najviše volim posljednjih 15 godina svoga života. 'Sve zbog jednog dječaka'. Arman mu ime. I dvostruko sa, uživao gledajući sve divne faze odrastanja. I od 'mali Tarik' do 'veliki Arman' kao dlanom o dlan. Moj, a tako svoj. Sretno, ljubavi tatina, i neka te prate sreća, osmijeh na licu, dobro zdravlje. I neka se snovi ostvaruju jedan po jedan, kao domine. I još nešto - nikada nemoj prestati biti dječak, zna tata iz iskustva koliko je to divno. I da me prerasteš u svakom pogledu, ova tri centimetra visine ćeš brzo. Voli tata. Hvala što si skinuo embargo objavljivanja fotografija. Barem na ovaj divni dan - napisao je Tarik ispod objave.

