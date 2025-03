Komičarka podijelila kako je otkrila da ima rak: 'Nastavio se mijenjati, zabrinula sam se'

Kanadska komičarka Katherine Ryan (41) na društvenim mrežama je podijelila informaciju da joj je dijagnosticiran rak kože, točnije melanom. U TikTok videu objasnila je da su simptomi počeli zbog madeža na ruci, a naglasila je da joj je ovo drugi put da se suočava s rakom. Prvi put je imala melanom kada je imala 21 godinu. Nakon što je primijetila sumnjivi madež na nozi, doktori su joj dijagnosticirali rak drugog stadija, zbog čega su joj uklonili izraslinu veličine loptice za golf. Sada, 20 godina kasnije, ponovno je otišla na pregled zbog madeža na ruci, ali su joj tada liječnici isprva (pogrešno) rekli da nije riječ o kancerogenoj tvorbi.

Na novi pregled ju je potaknula priča Teddi Mellencamp, reality zvijezde iz showa Real Housewives of Beverly Hills, koja je sredinom veljače otkrila da ima nekoliko tumora na mozgu, a također je prošla kroz melanom, zbog čega je Katherine posumnjala da nešto nije u redu s njenim madežom.

"Prije osam mjeseci otišla sam na pregled i doktor mi je rekao da zna sve o raku kože. Konzultacija je trajala sedam minuta, a on je rekao 'Ne, to definitivno nije melanom.' To je odgovor koji želite čuti, ali sam pomislila da nešto nije u redu. Madež se nastavio mijenjati, zabrinula sam se, iako nije izgledao kao slike melanoma koje se mogu pronaći na internetu", ispričala je.

Nakon što je i drugi liječnik rekao da nema raka, odlučila je platiti da joj uklone madež. Pokazala je mjesto na ruci gdje su ga izrezali i rekla da su ga poslali na analizu. "Doktor me danas nazvao - ipak je melanom", dodala je, napomenuvši da je riječ o vrlo ranom stadiju te da je već zakazala operaciju za ponedjeljak.

"Ukoliko primijetite nešto neobično na svom tijelu, pogotovo ako imate više od 40 godina, obavezno to provjerite i potražite drugo mišljenje. Nemojte se zadovoljiti prvim odgovorom. Da sam vjerovala prvoj procjeni liječnika, bila bih mrtva za nekoliko godina, melanom je zaista ozbiljan", zaključila je.

