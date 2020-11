Kićo će biti pokopan u Aleji Velikana: Njegov sin otkrio detalje o ispraćaju

Krunoslav Kićo Slabinac napustio na je prošli petak u 77. godini života. Od voljenog glazbenika sutra će se na zagrebačkom krematoriju oprostiti članovi obitelji, prijatelji i kolege glazbenici. Posljednji ispraćaj zakazan je za 12.40 sati u veliko dvorani, a uoči samog ispraćaja detalje o istome medijima je otkrio Kićin sin Pavao.

- Tatina želja bila je da ga kremiraju. Bit će sahranjen u Aleji velikana u krugu obitelji - rekao je glazbenikov sin za 24 sata. Od Kiće će se pjesmom oprostiti kolege i prijatelji Ante Gelo, Miran Glinac i Drago Laban koji će izvesti njegov hit 'Plavuša'. Okupit će se i tamburaši koji će izvesti pjesmu 'Otišo je moj otac polako'. Pustit će se i pjesma 'My way' u izvedbi Elvisa Presleya, jer su Kiću zvali našim Elvisom.

U isto vrijeme od Kiće će se oprostiti i njegovi Slavonci uz zvukove tambure koji će odjekivati u nekoliko slavonskih gradova – Osijeku, Đakovu, Županji, Našicama, Vinkovcima... - Kiću ćemo ispratiti uz prisustvo najbližih suradnika i obitelji, uz poštovanje svih epidemioloških mjera. Bit će pokopan uz sve državne počasti – kazao nam je Branko Uvodić, Kićin dugogodišnji prijatelj. - Sve nas je, 13. studenog 2020. godine u jutarnjim satima, iznenadila vijest da je preminuo velikan slavonske glazbe i legenda svjetskoga glasa, naš bećar i roker Kićo Slabinac. Epidemija koronavirusa sprječava nas da ga na posljednji počinak ispratimo onako kako bi to mi Slavonci željeli i kako iznad svega Kićo zaslužuje. No oni koji ga znaju, kažu da nam neće zamjeriti i da je Kići uvijek i za sve bila dovoljna pjesma. Pjesma od koje, i za koju, je čitav život živio. Krunoslav Kićo Slabinac bit će pokopan u četvrtak, 19. studenoga u Zagrebu, na Krematoriju u Velikoj dvorani, u 12 sati i 40 minuta. U skladu s epidemiološkim mjerama, brojni građani koji su željeli ispratiti ga na posljednje počivalište, to neće moći učiniti. Zato smo prihvatili ideju njegovih kolega Hrvatske glazbene unije, Podružnice Osijek i zajednički ćemo organizirati Kićin glazbeni ispraćaj - priopćili su iz Kabineta osječko-baranjskog župana Ivana Anušića.

Na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, u četvrtak u 12 sati i 40 minuta, Kićini kolege glazbenici odsvirat će njegove dvije skladbe. Ovoj su se inicijativi pridružili i drugi gradovi na području istoka Hrvatske, pa će se u isto vrijeme iste skladbe izvoditi i u Đakovu na Strossmayerovom trgu i u Županji na Trgu kralja Tomislava, a vjerujemo kako će to učiniti još gradova i općina organizirajući u isto vrijeme izvođenje istih skladbi na svojim trgovima. Nakon izvođenja skladbi na osječkom trgu, glazbenici će se uputiti na Promenadu kako bi u rijeku Dravu pustili ruže za Kiću. Sve Osječanke i Osječani koji žele na ovaj način simbolično ispratiti legendu tamburaške i zabavne glazbe, dobitnika nagrade za životno djelo Osječko-baranjske županije, pozivamo da, poštujući epidemiološke mjere, držeći međusobni razmak i noseći masku za lice, dođu na osječku Promenadu gdje će duž rijeke Drave od centra grada pa do Tvrđe na nekoliko lokacija moći uzeti ružu i položiti ju u Dravu. Na Trgu Ante Starčevića, s pogledom na Korzo koje je Kićo često isticao u svojim javnim istupima, tijekom cijeloga dana građani će moći poslušati Kićine najveće hitove. - Ispratimo ga dostojanstveno, štiteći svoje i zdravlje svojih najbližih, a glazbom i cvijetom pokažimo da smo mu zahvalni na svemu što je dao Slavoniji - poručuju iz Osječko-baranjske županije.