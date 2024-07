Kevin Costner ispričao kako se nosi s rastavom od bivše supruge: 'Snažno je i boli'

Glumac i redatelj Kevin Costner (69) trenutno se nalazi usred promotivne kampanje za svoj novi film 'Horizon: An American Saga' tijekom koje gostuje po raznim emisijama. Osim o poslovnom, Costner je progovorio i o privatnom životu. Naime, on se prošle godine šokantno razveo od bivše supruge Christine Baumgartner nakon 18 godina braka, pri čemu je dizajnerica torbica bila ta koja traži rastavu. Sve je veoma iznenadilo 69-godišnju holivudsku zvijezdu, koja se ubrzo morala priviknuti na život samca.

U intervjuu za CBS Mornings Kevin je otkrio da se zbog razvoda osjećao potpuno shrvano: - To je bio potresan trenutak. Snažno je i boli. No, ne mogu uvenuti kao tratinčica. Moram krenuti naprijed, moram nastaviti biti ono što jesam i posebno paziti na to tko su oni. Jer to je trenutak za koji sam se nadao da neće doživjeti, ali sada jesu. Dakle, ono što radimo je da se učimo nositi s time - kazao je aludirajući na njihovu djecu, za koju najviše brine u cijeloj situaciji.

S 50-godišnjakinjom ima troje djece - 17-godišnjeg Caydena Wyatta, 15-godišnjeg Hayesa Logana i 14-godišnju Grace Avery, s time da se mlađi sin pojavljuje u novom vesternu čiju režiju i produkciju potpisuje upravo Costner. - Znam da sam slomljen, znam gdje sam. Imao sam sreće u životu, no to ne znači da me život nije lomio. Zbog toga znam koga želim glumiti u filmovima, ali i tko želim biti u svom životu - dodao je.

Inače, Baumgartner i Costner prolazili su kroz mučnu brakorazvodnu parnicu, a bivša supruga je od glumca tražila pozamašnu novčanu naknadu. Naposljetku, zvijezda filma 'Ples s vukovima' svojoj nekadašnjoj ženi dužan je plaćati 63 209 dolara alimentacije za djecu, dok je ona bivšem suprugu podmirilia više od milijun dolara odvjetničkih troškova.

Podsjetimo, Costner je optužio svoju bivšu suprugu da ga je opljačkala skupim kupovinama prije njihova razvoda. Prema sudskim dokumentima, Costner tvrdi da je Baumgartner koristila kreditne kartice osoblja koje vodi njihovu obiteljsku kuću kako bi kupovala osobne stvari i podizala gotovinu, sve bez njegova znanja i odobrenja. Glumac je uvjeren da je Baumgartner smislila ovaj plan prije nego što je podnijela zahtjev za razvod u svibnju.

Dokumenti koje je Page Six dobio otkrivaju da je dizajnerica torbica pokazala "uznemirujuću sklonost" u prisvajanju Kevinove imovine tijekom posljednjih nekoliko mjeseci, kako prije tako i nakon rastave. Navodi se da je Baumgartner platila 25 tisuća dolara svom odvjetniku za kaznena pitanja iz Kevinovih fondova, bez njegova znanja i bez objašnjenja za taj trošak.

Tužba dalje tvrdi da je Baumgartner koristila Kevinovu kreditnu karticu koju je plaćao za kućne troškove obitelji kako bi platila svoju odvjetnicu. Također se navodi da je Baumgartner kupila luksuzno vozilo, što je bilo neuobičajeno jer je par obično iznajmljivao svoje automobile. Njihov predbračni ugovor, potpisan 2004., omogućavao je Baumgartner zadržavanje vozila u slučaju razlaza. Odvjetnički tim Costnera tvrdi da je kupovina automobila dokaz da je Baumgartner planirala odlazak mnogo prije nego što je obavijestila supruga u travnju 2023. Costnerovi odvjetnici također tvrde da je Baumgartner odbila potpisati sporazum kojim bi se obavezala da neće pretraživati njihov dom prije nego što se iseli.

