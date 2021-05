Katarina Baban odnijela pobjedu imitacijom poznatog repera: 'Pjevaš tako da sam ljubomorna'

U šestoj emisiji hit showa ''Tvoje lice zvuči poznato All stars'' prikazanoj ove subote, svojom izvedbom Maitre Gimsa žiri i kolege natjecatelje oduševila je Katarina Baban. Svojom pobjedom Katarina je osigurala 10.000 kuna koje će u Nova TV u njezino ime donirati udruzi za dobrobit i zaštitu životinja ''Hrabre njuške'' koja se brine za nezbrinute životinjice.

''Ti si njegov glas od prve do zadnje note držala suvereno, hrabro, vrlo impresivan nastup'', rekao je Igor. ''Ti s takvom lakoćom pjevaš takvu pjesmu da sam ljubomorna'', pohvalila ju je Indira. ''Ovo je bilo toliko impresivno, bila si fantastična. Bilo je brutalno, ni u jednoj sekundi se nije čula Katarina, bilo je odlično'', oduševljena je bila Nives.

Damira Kedžu imali smo prilike gledati kao Freddieja Mercuryja. ''Ovo je bilo onako kako je trebalo biti – za uživanje'', riječi su kojima se Goran osvrnuo na Damirov nastup. ''Ti si s razlogom bio u strahu jer nakon prošlosezonskog Fabijanovog Freddieja nijedan Freddie mi više nije dovoljno dobar, ali ti si bio dobar'', komentirala je Nives. ''Uistinu ti je teško naći manu, to je bilo pompozno i karizmatično. Uživali smo, a uživao si i ti'', osvrnula se Indira.

Kanadskog hit makera The Weeknd utjelovila je Maja Bajamić koja je pred žirijem izvela pjesmu ''Blinding lights''. ''Jako efektan nastup. Fascinira me kod tebe što možeš mijenjati boju glasa'', rekla joj je Indira. ''Da Weeknd ovako izgleda uživo ja bih ga i gledala, a ne samo slušala. Meni je ovo bez greške odrađeno i bravo Majo'', komentirala je Nives. ''To nije izvođač koji tebi može dati da se razmašeš u punom smislu, ali odlično si se držala'', primijetio je Goran.

U plesne cipele grčkog pjevačkog zavodnika Sakisa Rouvasa ove nedjelje uskočio je Dalibor Petko te nas vratio na Eurosong nastup 2009. godine. ''Zvučao si mi potpuno profi, oku si ugodan muškarac koji dobro pjeva i još bolje pleše, a i jednako je zabavan. Ovdje si bio savršeno ozbiljan'', rekla je Nives. ''Bio si fantastičan, Ovaj nastup je zahtjevan i plesno, bilo je tu puno motorike, usklađenih kretnji i vokalno. Ovaj show bi bio dosadan da tebe nema'', kazala je Indira.

Premijerno u showu ''Tvoje lice zvuči poznato All stars'' vidjeli smo jednu od najvećih glazbenica balkanske scene Lepu Brenu u koju se transformirao Saša Lozar. ''Fali mi zeru profinjenosti u njezinom glasu, ali bio si izvrstan'', osvrnula se Nives. ''Uživali smo, te su kretnje bile damske, taj osmijeh od milijun dinara, duge noge… '', rekla je Indira.

Marinu iz legendarne skupine Denis&Denis donio nam je Mario Roth. ''Ponovno si glumački napravio veliku stvar, jako zanimljivo i studiozno'', komentirao je Goran. ''Maksimalno si se uspio približiti njezinoj boji glasa, imao si pravi uzdisaj, rezuckao si njezin dah. Sve si bolji i bolji'', rekla je Nives.

Josipu Lisac u duetu s kraljem romske glazbe Šabanom Bajramovićem, utjelovio je Mario Petreković. Na pozornici je bio Josipa, a na hologramu smo ga gledali kao Šabana. ''Kralj i kraljica na jednom mjestu. Ovo je apsolutni hit. Ja sam u šoku. Josipa je definitivno izazov, a Šaban je dao novu dimenziju ovoj priči'', kazala je Indira. ''Mario, ti si ovo napravio predivno. Bez greške i stvarno nas je dirnulo. Bio si fenomenalan', oduševio se Goran. ''Bio je melem za uši. Kad ti je gljiva dala ovaj zadatak osjećao sam mali strah. Kad si ti u pitanju nikad ne znaš u kojem će to smjeru ići. Ali bio si izuzetno discipliniran, fantastično pjevaš'', rekao je Igor.

Ivana Mišerić oduševila je u još jednoj ženskoj ulozi, ovoga puta kao Španjolka Rosalia. ''Ovo je jedno novo samopouzdanje. Bilo je baš wow. Bila si toliko seksi, puna samopouzdanja, to je gorilo'', rekla je Nives. ''Bila si cool, vatrena, egzotična, a koreografiju si rasturila'', zaključila je Indira.

Katarinu Baban u sljedećoj emisiji nove sezone, koju ćemo gledati sljedeće subote, gledat ćemo kao američku pop-rock zvijezdu Pink. U liku i djelu legendarnog Ive Robića na pozornicu će izaći Mario Petreković. Damir Kedžo transformirat će se u opernu divu Monserrat Caballe, a Dalibor Petko u Marilyn Monroe. Dvostruka uloga u sljedećoj emisiji pripast će Maji Bajamić koja će imitirati Tinu Turner i Erosa Ramazzottija. Ivana Mišerić na jednu će večer postati Jovanotti. Saša Lozar utjelovit će Whitney Houston, dok će se Mario Roth pretvoriti u Gibonnija.

