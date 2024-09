Kaos u klubu! Zbog poznatog nogometaša morali intervenirati i zaštitari, a razlog je jedna fotografija obožavateljice

Proslavljena nogometna zvijezda David Beckham (49) izazvao je kaos u klubu! Naime, nogometaš je s najboljim prijateljem Davidom Garnerom otišao u popularni koktel bar The Mulberry u New Yorku, no izlazak se pretvorio u pravu dramu, piše Page Six.

Bivši nogometaš i njegov prijatelj stigli su u bar iza ponoći i smjestili su se u privatnu VIP sobu. Međutim, Beckhamu se nije svidjela tiha atmosfera pa se smjestio pored DJ-a i odmah privukao pažnju okupljenih. Jedna obožavateljica odlučila ga je potajno fotografirati, no ubrzo su je zaustavili zaštitari i izbacili je iz bara. Beckham nije primijetio obožavateljicu koja ga je htjela fotkati, no zbog cijele situacije počeo je vikati pred svima: "Ovo je New York!"

Podsjetimo, umirovljeni nogometaš prošle godine zabavljao se i na našoj obali, a tada je objavljivao fotografije na svojim društvenim mrežama. Obitelj Beckham tada je prvo krstarila Italijom, a onda su snimljeni na Lopudu u resortu Lopud 1483. Prvih nekoliko dana uspješno su izbjegavali fotoreportere, ali nakon toga su snimljeni kako uživaju u morskim radostima.

U Hrvatskoj su proslavili i 21. rođendan sina Romea.

Ljetovanjem u Hrvatskoj na društvenim se mrežama pohvalio Cruz Beckham koji je objavio nekoliko fotografija na kojima se dobro zabavlja na jahti u društvu prijatelja i tate Davida te dok plove našom obalom promatraju prizore od kojih zastaje dah.

- Dobro došli u Hrvatsku - napisao im je netko od pratitelja u komentarima. David i njegova supruga, slavna dizajnerica i glazbenica Victoria i prošle su godine uživali u ovom resortu gdje su došli kako bi proslavili 11. rođendan svoje kćeri.

Resort Lopud 1483 u kojem se odmaraju, je nekadašnji franjevački samostan koji je grofica Francesca von Habsburg obnovila i tu je napravila kombinaciju muzeja, elegantnog boutique hotela i duhovnog utočišta 21. stoljeća s crkvom, zvonikom i romanesknim klaustrom. Najam luksuznog kompleksa za jedan dan lani je stajao 10.000 eura za deset osoba, a cijena jednog noćenja iznosila je oko 1400 eura. Prije dolaska na odmor u Hrvatsku David i Victoria su pokazali interes za kupnju luksuzne vile u Crnoj Gori. Luksuzna vila za koju su se zanimali se nalazi u mjestu Donja Lastva, odakle se pruža nevjerojatan pogled na more. Vila se nalazi na zemljištu od 4200 četvornih metara.

Izgrađena je na 4 osnovne etaže koje su međusobno povezane liftom. U dvorištu se, pokraj bazena, nalazi i vrt ukrašen raznovrsnim biljkama. Zanimljivo je što se na sredini dvorišta nalazi drvo masline koje je staro između 800 i 1000 godina. Cijena vile je procijenjena na čak 12 milijuna eura.

GALERIJA Znate li tko je ovo? Pogledajte kako se naša bivša voditeljica mijenjala tijekom godina