Trifunović se zahvalio Vučiću po povratku u Srbiju, a onda poslao zanimljivu poruku nacionalistima

Glumac Sergej Trifunović se nakon povratka u Srbiju oglasio u u emisiji Kec na jedanaest na srpskoj televiziji K11 i osvrnuo se na nedavno uhićenje na graničnom prijelazu Bajakovu, zbog kojeg je dobio uvjetnu kaznu od 60 dana zatvora uz rok kušnje od godinu dana.

"Kad su nas tražili dokaz da smo vjenčani, pozvali smo oca Vladu, koji nas je vjenčao, da pošalje vjenčani list. Rekao mi je da ovo što mi se dogodilo predstavlja zabranu slobode. 'Plaćaš cijenu svoje želje da budeš slobodan. To se ne prašta. Isto je i kod nas kao i kod njih. Previše je zatezanja i mislim da nas taj rat vodi samo u dublji problem. To je ono što se ne prašta.' Više o tome u mom objavljivanju. Više sam puta hapšen nego Tony Soprano. On je od FBI-a hapšen tri puta, dok sam ja u Splitu samo uhapšen četiri puta", rekao je Sergej.

"Pitao sam policajca: 'Što radite s ljudima koji su ubili, opljačkali, ranili?' Odgovorio mi je: 'Ne želiš znati.' Rekao sam mu da želim znati jer, ako sam ovako prošao zbog verbalnog delikta, što doživljavaju ljudi koji počine pravi zločin?" prisjetio se srpski glumac.

"Ono što najviše treba izbjegavati je rečenica koju sam čuo milijun puta - 'A oni...' i onda se odgovornost prebacuje na drugu stranu. Ajde prvo da pogledamo sebe. Divno je što je predsjednik Vučić stao uz mene i isto tako mislim da treba da stati uz svakog građana u svojoj zemlji. Još jednom želim zahvaliti našoj ambasadi i ambasadorici Jeleni Milić u Zagrebu. Bili su uz mene sve vrijeme, a konzul je čak došao i na suđenje. Međutim, ovo ne smije postati borba za potpirivanje nacionalista. Moramo gledati i kako se mi ponašamo, a ne se natjecati tko je gori", zaključio je Trifunović.

Podsjetimo, srbijanski glumac Sergej Trifunović početkom tjedna uhićen je na graničnom prijelazu Bajakovo te je doveden u Split. Pojavio se na Prekršajnom sudu u Splitu i na zakazano ročište je malo zakasnio jer je prvo graškom otišao na Općinski sud koji se nalazi u neposrednoj blizini. Na sud je stigao u društvu supruge Isidore te u društvu srpskog konzula Stefana Ristića.

U optužnom prijedlogu tražilo se trideset dana zatvora za Sergeja Trifunovića i kazna od tisuću eura. Glumac Sergej Trifunović je na kraju dobio 60 dana zatvora uvjetno, na rok kušnje od godinu dana te mora platiti sudske troškove u iznosu od 150 eura. Trifunović je odbio žaliti se na ovu presudu i vraćena mu je putovnica, a na izlasku iz sudnice je poručio kako će on ionako uskoro biti građanin RH jer mu je supruga iz Rijeke. Na izlasku iz sudnice glumcu je prišao policijski službenik i rekao kako mora provjeriti je li zakonito u RH. Trifunović je na to odgovorio: - Kako ne bih bio zakonito, kad ste me uhitili na Bajakovu i doveli?

Policija ga je u rujnu prošle godine uhitila nakon što se sa svojim psom kupao na plaži koja nije namijenjena kućnim ljubimcima. Prijavili su ga građani na što je policija reagirala. Nakon što je prekršajno prijavljen, na svojoj je društvenoj mreži omalovažava​o i vrijeđa​o policijske službenike​. Između ostalog, policiju je optužio za reketarenje. Na sudu je, između ostalog, ostao bez putovnice, koja mu je na kraju i vraćena, a oduzeta zato što se morao vratiti u sudnicu na suđenje... Njemu je već ranije bio zabranjen ulazak u Republiku Hrvatsku na jednu godinu, a ta je zabrana istekla prije nekoliko dana.

